Show beneficente em prol do músico Chico Terra acontece nesta sexta-feira, 12

Lívia Almeida

Artistas e amigos do músico Chico Terra reuniram-se em prol do artista e realizam nesta sexta-feira, 12, um show com diversos músicos como Amadeu Cavalcante, Deize Pinheiro, Osmar Jr, dentre outros grandes nomes da música nortista, sob a batuta do maestro Joaquim França e do violonista José Maria Cruz.

O objetivo é arrecadar recursos a fim de custear o tratamento de saúde de Chico, que é diabético, hipertenso e paciente renal e que já havia perdido a visão do olho direito, ficou cego após a realização de uma cirurgia malsucedida no olho esquerdo em 2023, no programa Mais Visão. Em função disso, o músico e jornalista, que tem como sustento principal o site chicoterra.com, teve que parar de trabalhar,ficando este sob a responsabilidade da filha, também jornalista e editora do site, Lívia Almeida.

A aposentadoria de um salário mínimo hoje não é suficiente para custear remédios, alimentação, transporte (pois precisa se deslocar 3 vezes na semana para fazer a sessão de hemodiálise), dentre outros gastos essenciais. Em virtude disso, amigos e colegas do meio artístico, que dividiram palco e testemunharam tantos shows do talentoso músico, que também sempre foi um defensor da classe artística no Amapá, retribuem em forma de apoio com a realização do show, que acontece a partir das 20h30 no Bistrô Hangar 79.

ACOMPANHAMENTO

Maestro Joaquim França (piano)

José Maria Cruz (violão)

MÚSICOS CONVIDADOS

Amadeu Cavalcante

Bia Nelutty

Brenda Melo

Deize Pinheiro

Dulce Rosa

Finéas Nelutty

Humberto Moreira

Joãozinho Gomes

Osmar Jr.

Paulo Calandrine

Val Milhomem

REALIZAÇÃO



Miriam Corrêa

Artes da Pleta

SERVIÇO

SHOW MUSICAL EM PROL DO MÚSICO CHICO TERRA

QUANDO? 12/01

QUE HORAS: 20H30

ONDE? BISTRÔ HANGAR 79 – R. Prof. Tostes, 661 – Jesus de Nazaré, Macapá – AP

RESERVAS: (96)9 9904-9227 – RONALDO SERRA

R$200 A MESA

