FAS lança cartilhas para curso técnico de gestão em desenvolvimento sustentável

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lançou uma série de cartilhas com temas voltados para projetos, empreendedorismo e sustentabilidade na floresta. As publicações surgiram como um material didático complementar ao curso técnico de Gestão em Desenvolvimento Sustentável, promovido pela FAS, em parceria com a Petrobras, e apoio do com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A iniciativa qualifica mais de 50 alunos na comunidade Punã, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no município de Uarini/AM.

O curso faz parte do Projeto Amazonas Sustentável (PAS) da FAS e Petrobras, e conta com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema/AM) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

São nove cartilhas destinadas às comunidades ribeirinhas: Sistemas de Produção Pesqueira; Elaboração de Projetos Sociais e Ambientais; Fundamentos de Legislação Ambiental; Empreendedorismo e Inovação; Saúde, Educação e Gênero; Empoderamento Comunitário, Associativismo e Cooperativismo; Gestão Participativa de Projetos e Planos de Negócios; Sistemas Agroecológicos; e Biodiversidade, Responsabilidade Social Corporativa e Cooperação Internacional.

Segundo o coordenador do Projeto Amazonas Sustentável (PAS), Gil Lima, os leitores encontrarão nos cadernos de atividades, fundamentos teóricos, orientações técnicas, exemplos práticos e indicações de leituras complementares que vão ajudá-los a desenvolver os projetos em suas comunidades e atuarem dentro de suas profissões de forma sustentável.

“Todo o conteúdo foi construído em torno de temas que fazem parte da vida em comunidades ribeirinhas, da região da floresta com o foco em pequenos negócios que utilizam a economia criativa ou soluções ambientais baseadas na natureza. Esse material vai beneficiar os comunitários atendidos pelos projetos da FAS, egressos do curso técnico em Gestão do Desenvolvimento Sustentável e também esperamos que sirva de inspiração para outras comunidades e regiões da Amazônia que desejam desenvolver ideias e negócios que mantenham a floresta em pé”, afirma.

As cartilhas podem ser acessadas em https://fas-amazonia.org/publicacoes, na aba “Cartilhas”.

Sobre o PAS

O projeto “Amazonas Sustentável” é uma iniciativa da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com a Petrobras, com o objetivo de promover a conservação ambiental, contribuir para o desenvolvimento local e na melhoria das condições de vida ribeirinha.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

