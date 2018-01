Semur inicia processo de regularização de lotes dos cemitérios

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) iniciou a regularização de lotes dos três cemitérios da capital. O processo é importante para garantir o uso dos espaços, além de ajudar no levantamento fundiário de uso das sepulturas.

Segundo a diretora de Logradouros e Cemitérios da Semur, Natália Coghi, a regularização dá garantia e mais segurança aos cidadãos que possuem entes nos lotes. “As pessoas que perderam o recadastramento e as que não possuem regularização devem nos procurar”, destaca.

O processo ocorre das 8h às 14h, no auditório da Semur, na Avenida Maria Quitéria, nº 317, no Trem. Em média, são atendidas 30 pessoas por dia. “Minha mãe estava querendo que a gente reformasse o mausoléu do meu irmão, que está enterrado no cemitério São José. Aproveitei e vim regularizar também”, conta Ulisses Martins Cardoso, 52 anos.

A regularização é feita durante o ano, na Semur. Mas é preciso estar munido de CPF, RG e comprovante de residência do titular do lote, e ainda ter a certidão de óbito e comprovante de sepultamento dos entes. Além disso, é requerida a taxa, no valor de R$ 27,00, que pode ser retirada na Central do Contribuinte ou nas unidades do Super Fácil.

Cássia Lima