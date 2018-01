SENAI Amapá abre processo seletivo para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial

Macapá/Santana – No período de 15 a 17 de janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá vai receber inscrições para o processo seletivo da Aprendizagem Industrial. São 264 vagas gratuitas ofertadas para a comunidade de Macapá e Santana, nos turnos da manhã e tarde. Com carga horária que varia de 400 a 500 horas, os cursos são voltados para quem busca a formação e o desenvolvimento de competências profissionais para ingresso no mercado de trabalho.

Os cursos Assistente Administrativo, Administrador de Redes de Computadores, Operador de Computador, Eletricista Industrial, Mecânico de Automóveis Leves, Padeiro e Confeiteiro e Construtor de Edificações estão disponíveis no Centro de Formação Profissional (CFP) de Macapá. Na unidade de Santana estão sendo disponibilizadas vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Soldador Industrial, Eletricista Industrial e Montador e Reparador de Computadores.

Para concorrer, o interessado deve ter, no mínimo, 14 e 18 anos, dependendo do curso pretendido, e idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. Precisa, também, ter concluído o Ensino Fundamental, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. A inscrição deve ser feita pelo site: www.ap.senai.br, a partir das 14h de segunda-feira, 15. Os candidatos serão selecionados por meio de prova.

Prova

As provas serão realizadas nos dias 23 e 24, exclusivamente nos laboratórios das escolas do SENAI. A avaliação será composta por 30 questões de múltipla escolha, em nível de conclusão do ensino fundamental: 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática.

A lista dos aprovados será divulgada a partir das 14h do dia 25 de janeiro, nas escolas do SENAI Amapá e no site. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo número 3084-8923.

O edital pode ser consultado no site: www.ap.senai.br, na aba Editais.