O papel crucial de um sistema de apostas adaptado ao perfil do jogador brasileiro

Desde o final de 2018, o brasileiro está se familiarizando com a atividade de apostas online. Priorizar a eficiência e a segurança das operações com um software para negócios de apostas de excelência é crucial para ser bem-sucedido neste segmento.

Por isso, a parceria com uma empresa renomada e devidamente testada no mercado nacional surge como uma forma de acelerar o processo de adaptação dos players do exterior que pretendem ingressar no Brasil. Assim, a GR8 Tech desponta como um nome de prestígio internacional por fornecer serviços para plataformas de apostas esportivas e cassinos.

Por exemplo, o GR8 Sportsbook é o produto principal atualmente. Ele alcançou forte repercussão por uma excepcional cobertura de eventos, gerenciando imensas cargas de usuários com processamento antifraude em tempo real.

Além disso, a GR8 oferece um portfólio completo com a plataforma GR8 Casino, produtos independentes essenciais como CRM, gateway de pagamento, gestão de contas de jogadores, etc., além de soluções personalizadas como o iGaming Launch e iGaming Upgrade.

Outro fator determinante é o cumprimento de todas as regras vigentes no país. Afinal, a regulamentação está sendo implementada no país e todas as operadoras deverão entrar com pedido de licença até o final deste ano.

Cabe ressaltar que o valor da autorização gira em torno de 30 milhões de reais, válido por cinco anos e com a possibilidade de explorar até três marcas comerciais. A partir de janeiro de 2025, as empresas sem licença estarão sujeitas às sanções previstas em lei.

Adicionalmente, um sistema seguro e confiável é útil para monitorar e otimizar as operações no dia a dia. Essas informações são valiosas para detectar fraudes, ajustar estratégias de mercado e melhorar a gestão financeira. Ou seja, uma plataforma plenamente funcional proporciona uma experiência de jogo superior e fortalece a confiança dos clientes na marca!

