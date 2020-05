Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 56 milhões

Ninguém acertou os números do concurso 2.258

Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados nesta terça-feira (5) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados no concurso 2.258 foram: 01 – 05 – 07 – 14 – 23 – 26.

Na quina, 113 apostadores ganharam R$ 19.496,62. Os 6.772 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 464,75.

A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 56 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. O concurso 2.259 será na quinta-feira (7).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

EBC

