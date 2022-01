Covid: Brasil registra 202 mil testes positivos em 24 horas e média móvel atinge recorde

O Brasil registrou 202.466 testes positivos para a Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados no último sábado (22) pelo consórcio de veículos de imprensa, que leva em consideração os números disponibilizados pelas secretarias estaduais de Saúde.

Com o último registro, o país chegou aos 23.960.207 contágios pelo coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel de novos casos diários agora é de 140.698, maior número desde que o SARS-CoV-2 chegou. É o quinto recorde seguido.

Se comparada à média móvel obtida há 14 dias, o aumento foi de 324%. Com as 322 mortes contabilizadas no mesmo período, a média diária chegou 282 óbitos, o que representa um aumento de 129% com relação há duas semanas. A curva de morte só não se iguala à de infecções por conta da vacinação. Até o momento, 622.979 pessoas foram vitimadas pela doença no Brasil.

