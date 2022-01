Incêndio em casa noturna deixa pelo menos 16 mortos e diversos feridos em Camarões

Assim como a tragédia observada no Brasil, o fogo teria começado por conta de fogos de artifício

Em Camarões, um incêndio que atingiu uma casa noturna deixou pelo menos 16 mortos e mais feridos durante a madrugada deste domingo (23). A tragédia aconteceu em uma balada localizada em um bairro luxuoso no qual estão presentes diversas embaixadas.

Assim como o caso no Brasil que recentemente teve desfecho, a Boate Kiss, o fogo começou após serem soltados fogos de artifício que, por sua vez, queimaram o teto e causaram explosões. Ainda não se sabe quantas pessoas exatamente estavam no local, mas centenas foram vistas no necrotério pela manhã.

