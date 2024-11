Usucapião: A Regularização da Propriedade no Brasil

O usucapião é uma ferramenta jurídica que permite a propriedade de um imóvel ou terreno apenas por ter a posse contínua e pacífica durante um determinado período. Dessa forma, a legislação brasileira regulamenta ocasiões em que as pessoas habitam imóveis sem título formal, especialmente em contextos de desigualdade social.

Conceito e origem

Do latim *usucapio*, que significa “tomar pelo uso”, o usucapião vem do Direito Romano, na formalização da Lei das XII Tábuas no século V a.C. A medida permitia que a posse prolongada oferecesse direitos de propriedade, uma solução necessária na época sem documentação formal.

Evolução no Brasil

No Brasil, a prática do usucapião foi incorporada a partir do Código Civil de 1916. Desde então, várias modalidades foram estabelecidas, como usucapião extraordinário, ordinário, especial urbana e rural. A Constituição Federal de 1988 reforçou a importância dessa medida como um direito fundamental e essencial para o acesso à moradia.

Posse vs. Propriedade

A posse é o controle sobre um imóvel, enquanto a propriedade envolve o reconhecimento legal por meio de documentação formal. O artigo 1.196 do Código Civil define a primeira como o exercício dos direitos inerentes à propriedade, enquanto o artigo 1.228 descreve os direitos do proprietário.

Requisitos para Usucapião

1. Posse pacífica e ininterrupta: Contínua e sem contestação por parte de terceiros.

2. Prazo de posse: Varia de acordo com a situação. Por exemplo, o usucapião extraordinário exige 15 anos de posse ou até 10 anos se o imóvel for a residência habitual do possuidor.

3. Finalidade social: O imóvel deve fazer parte da moradia ou subsistência.

Modalidades de Usucapião

– Usucapião Extraordinário: Mínimo 15 anos de posse, reduzido para 10 se for moradia habitual ou tiver feito melhorias no imóvel.

– Usucapião Ordinário: Requer 10 anos de posse, podendo ser reduzido a 5 anos.

– Usucapião Especial Urbana: Com até 250 metros quadrados, exige 5 anos de posse.

– Usucapião Especial Rural: Até 50 hectares, com os mesmos 5 anos de posse.

A nova Lei de Usucapião

De acordo com a Lei nº 14.382, sancionada em 2022, o usucapião é reconhecido como um meio legítimo de adquirir propriedade. Além disso, a determinação estabelece condições específicas, enfatizando a necessidade de um processo judicial ou extrajudicial formal. Logo, sempre terá que acontecer com a representação de um advogado.

Conclusão

O usucapião é uma ferramenta importante para regularizar imóveis no Brasil, pois contém segurança jurídica a quem ocupa um local de forma pacífica. De acordo com o advogado Dr. João Valença (43370 OAB), essa medida protege os direitos dos possuidores.

“Ela também atende a uma função social, contribuindo para a estabilidade e o acesso à moradia em um país marcado por desigualdades. Em um cenário em que muitos brasileiros habitam imóveis sem documentação, o usucapião se torna uma alternativa viável para a formalização da propriedade”, finaliza ele.

Vale destacar que este artigo é meramente informativo, de caráter jurídico, produzido pela equipe de comunicação da VLV Advogados https://vlvadvogados.com/.

