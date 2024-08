Como Ter Acesso às Salas VIP dos Aeroportos?

Viajar pode ser cansativo, especialmente quando há longas esperas entre voos. Nesses momentos, ter acesso a uma sala VIP faz toda a diferença. As salas VIP oferecem um ambiente mais confortável, com lanches, bebidas, internet rápida, e até áreas para descansar. Mas como exatamente você pode garantir seu acesso a esses espaços? Vamos explorar algumas maneiras de fazer isso.

Usando Cartões de Crédito que Oferecem Acesso a Salas VIP

Uma maneira prática e bastante popular de ter acesso às salas VIP é através de cartões de crédito. Alguns cartões, especialmente os mais voltados para quem viaja muito, oferecem esse benefício como parte do pacote. Por exemplo, cartões como o American Express Platinum, Mastercard Black ou Visa Infinite, normalmente incluem acesso a redes de salas VIP como LoungeKey ou Priority Pass. Esses cartões são ótimos porque permitem que você entre em várias salas VIP ao redor do mundo, apenas mostrando o cartão na entrada. Às vezes, o banco pode até fornecer um cartão extra, específico para esse acesso.

Aproveitando os Programas de Fidelidade das Companhias Aéreas

Se você costuma voar com frequência e sempre usa a mesma companhia aérea, é possível que você já esteja acumulando pontos ou milhas em um programa de fidelidade. Esses programas, como o Smiles da Gol ou o Latam Pass da Latam, têm diferentes níveis de status. Conforme você voa mais, sobe de nível no programa e pode ganhar acesso às salas VIP. Os membros que alcançam categorias mais altas, como Gold ou Platinum, costumam ter esse benefício, que pode ser usado antes de qualquer voo, mesmo que você esteja na classe econômica.

Além disso, esses programas muitas vezes oferecem convites especiais para salas VIP, que você pode ganhar ao atingir certas metas de milhagem ou durante promoções. Então, se você já faz parte de um desses programas, vale a pena verificar os benefícios do seu status atual e ver se você já pode aproveitar uma sala VIP na sua próxima viagem.

Comprando Acesso Avulso

Se você não tem um cartão de crédito que ofereça acesso a salas VIP ou não participa de um programa de fidelidade, não se preocupe! Muitas salas VIP permitem que você compre o acesso na hora. Isso significa que, independentemente da classe do seu voo, você pode pagar uma taxa para entrar e desfrutar de todo o conforto que essas salas oferecem. O valor varia, mas geralmente está entre R$ 100 e R$ 300, dependendo do aeroporto e dos serviços disponíveis.

Essa é uma ótima opção para quem viaja ocasionalmente e quer aproveitar um pouco de luxo e tranquilidade sem precisar se comprometer com cartões de crédito premium ou programas de fidelidade. Você pode comprar o acesso diretamente na entrada da sala VIP ou, em alguns casos, antecipadamente pelo site da sala ou por aplicativos.

Usando o Status de Passageiro Frequent Flyer

Se você voa frequentemente e já alcançou um status elevado em algum programa de fidelidade de companhias aéreas, você pode ter acesso garantido às salas VIP, mesmo que esteja viajando na classe econômica. Isso acontece porque as companhias aéreas valorizam muito os clientes que voam regularmente com elas. Dependendo do seu nível de status, você pode até levar um acompanhante para a sala VIP sem custos adicionais.

Os programas de fidelidade que fazem parte de alianças, como Star Alliance, SkyTeam ou Oneworld, geralmente permitem que você use as salas VIP de qualquer companhia aérea membro da aliança, mesmo que você esteja voando com uma empresa diferente. Esse tipo de benefício é muito útil se você viaja bastante e quer garantir um pouco mais de conforto durante suas viagens.

Viajando em Classe Executiva ou Primeira Classe

Outra forma simples de garantir o acesso a uma sala VIP é viajando em classe executiva ou primeira classe. Essas passagens já incluem o acesso às salas VIP como parte do serviço. Não importa qual seja a sua companhia aérea, se você está viajando em uma dessas classes, terá direito de usar as salas VIP antes do seu voo. Isso inclui salas nos aeroportos de partida, conexão e chegada.

Essas salas costumam oferecer serviços mais sofisticados, como refeições gourmet, duchas para você se refrescar e até áreas para tirar um cochilo antes do voo. Então, se você está planejando uma viagem especial e quer começar com estilo, considerar a classe executiva ou primeira classe pode ser uma ótima ideia.

Assinando um Programa de Salas VIP

Se você viaja frequentemente e quer garantir acesso a salas VIP sem depender de cartões de crédito ou de programas de fidelidade, pode valer a pena assinar um programa específico para isso, como o Priority Pass ou o LoungeKey. Esses programas funcionam como uma assinatura: você paga uma taxa anual e ganha o direito de entrar em várias salas VIP ao redor do mundo.

Os programas de membresia variam em termos de custo e benefícios. Alguns oferecem acesso ilimitado, enquanto outros podem limitar o número de visitas por ano. Essa é uma opção interessante para quem quer ter flexibilidade e saber que, em qualquer aeroporto do mundo, vai poder contar com o conforto de uma sala VIP.

Convites de Cortesia e Ofertas Especiais

Algumas vezes, as companhias aéreas ou até mesmo os hoteis oferecem convites de cortesia para salas VIP como parte de promoções ou para recompensar clientes fieis. Se você tem um voo atrasado, por exemplo, ou está comemorando uma ocasião especial, não custa perguntar no balcão da companhia aérea se há a possibilidade de receber um convite para a sala VIP.

Esses convites também podem vir de programas de cartões de crédito ou fidelidade, especialmente para clientes que atingem certos marcos ou que são considerados VIPs. Mesmo que seja uma oferta única, é sempre uma boa surpresa poder desfrutar desse tipo de conforto sem custo adicional.

Conclusão

Ter acesso às salas VIP nos aeroportos pode, sem dúvida, transformar sua experiência de viagem, oferecendo um refúgio de tranquilidade em meio à agitação e ao estresse das viagens aéreas. Imagine poder escapar das filas e da correria, e relaxar em um ambiente confortável, com bebidas e lanches à disposição, internet de alta velocidade, e até mesmo chuveiros para se refrescar antes de um voo longo. Essa é a realidade das salas VIP, um benefício que muitos viajantes podem não saber que está ao alcance.

Para garantir esse acesso, você não precisa necessariamente ser um viajante de primeira classe. Hoje, existem diversas formas de entrar em uma sala VIP, independentemente do tipo de passagem que você comprou. Cartões de crédito, programas de fidelidade, compra de acesso avulso, e até mesmo convites de cortesia são algumas das opções disponíveis. Cada uma dessas alternativas tem suas vantagens e pode ser mais adequada para diferentes perfis de viajantes.

Por exemplo, se você viaja frequentemente e possui um cartão de crédito premium, talvez já tenha acesso a uma vasta rede de salas VIP ao redor do mundo sem nem saber. Por outro lado, se você é um viajante ocasional, comprar o acesso avulso pode ser uma maneira simples e eficaz de experimentar o conforto de uma sala VIP sem precisar investir em um cartão de crédito específico ou em um programa de fidelidade.

