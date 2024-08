Governo do Amapá distribui 100 mil doses da vacina contra a Influenza para os municípios

Imunizante enviado pelo Ministério da Saúde será aplicado durante a campanha nacional, em setembro.

O Governo do Amapá começou a distribuição de 100 mil doses da vacina contra a Influenza para os 16 municípios do estado. Os imunizantes foram encaminhados pelo Ministério da Saú de para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, que será realizada de 2 de setembro a 26 de outubro.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) coordena a distribuição para as prefeituras dos imunizantes para a H1N1, H3N2 e Influenza B. Pela circulação do vírus de Influenza ser mais intensa a partir de janeiro no Amapá, o Ministério da Saúde antecipou a campanha nos estados da Região Norte.

“O imunizante é administrado anualmente e é indicado para proteger contra o vírus da gripe e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias”, pontuou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.Para a campanha, Macapá recebeu 48.980 doses da vacina. Demais municípios devem receber o imunizante no decorrer da semanaA capital Macapá recebeu, nesta primeira etapa de entregas, 48.980 mil doses e Santana, o segundo município mais populoso, 13.250 mil unidades da vacina. As demais prefeituras devem receber o imunizante no decorrer da semana, conforme agendamento na Coordenação Estadual de Imunização.

A população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde para saber os locais e horários de vacinação. É importante lembrar que quem tomou a vacina no início deste ano, deve receber a dose novamente. Para que a estratégia seja efetiva, é imprescindível que o grupo prioritário seja vacinado no período estipulado.

Quem pode se vacinar contra influenza:

Crianças com idade de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes;

Puérperas;

Povos indígenas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas maiores de 60 anos;

Professores de escolas públicas e privadas;

Pessoas com doenças crônicas;

Pessoas com deficiência permanente;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Integrantes das Forças Armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

Agência de Notícias do Amapá

