Sebrae promove Seminário Mulheres Protagonista com participação da empresária Luíza Trajano – Magazine Luíza

Programação conta com palestra de Luiza Trajano, Talk show e networking pretende reunir empreendedores, mulheres empresárias em geral e interessados

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove Seminário Mulheres Protagonistas. O objetivo do evento é evidenciar a potência feminina e o fortalecimento dos negócios liderados por mulheres, proporcionar o acesso à informação e a conteúdos relevantes, e incentivar a conexão entre mulheres e seus negócios. O seminário ocorre na sede do Sebrae Amapá, no Salão de Eventos Macapá, no dia 11 de setembro, das 18h às 21h.

Luiza Trajano é Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Formada em direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza, entre as maiores varejistas do Brasil. Passou por diversos setores, como cobrança e vendas, antes de se tornar diretora-superintendente do Magazine Luiza.

O talk show Histórias que Inspiram – A Força do Sebrae Delas, conta com a presença de Carla Ramos, CEO do Instituto Carla Ramos Psicologia e Educação; e Socorro Costa, CEO da Bliss Moda Íntima. Será um bate-papo para compartilhar a trajetória empresarial, sonhos, lutas, desafios e conquistas, com o objetivo de estimular outras mulheres.

No encontro também será lançada a III Edição da Revista Sebrae Delas com relatos de 20 empresárias que se destacaram e desenvolveram diversas competências de gestão empresarial e socioemocionais ao longo do Projeto Sebrae Delas. A revista conta a história pessoal e dos desafios enfrentados por essas mulheres na condução dos seus negócios.

As inscrições são feitas pelo link https://acesse.one/seminariomulheresprotagonistas e o investimento é de R$ 110 reais. O evento reúne mulheres empreendedoras, potenciais empreendedores e demais interessados.

O Projeto Sebrae Delas tem o objetivo de estimular mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades. Visa também fomentar práticas empresariais para tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos.

O Seminário Mulheres Protagonistas, é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora do Projeto Sebrae Delas no Amapá, Rejane Reis.

Data: 11 de setembro de 2024 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h – Credenciamento, networking e sessão de autógrafos com Luiza Trajano

Hora: 19h – Abertura

Hora: 19h10 – Talk Histórias que Inspiram: A Força do Sebrae Delas

Hora: 19h40 – Lançamento III Edição Revista Sebrae Delas

Hora: 20h – Palestra “O poder e a influência das mulheres” com Luiza Trajano.

