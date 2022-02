O Coletivo Juremas, realiza nesta sexta-feira (4), live em homenagem aos 264 da cidade de Macapá, capital do Amapá.

O evento será apresentado obedecendo o protocolo sanitário padrão constante no Decreto n°. 0531 de 1° de fevereiro de 2022 do Governo do Estado.

Música e poesia fazem parte da programação que conta também com a participação de convidados especiais e bate-papo interativo sobre curiosidades da cidade tucuju.

A live será transmitida da casa da poeta Carla Nobre e contará com um número limitado de pessoas no ambiente.

Durante o evento haverá sorteio de brindes.

A live conta com as atrações de Ana Anspach, Andreia Lopes, Bárbara Primavera, Carla Nobre, Cláudia Flor d’Maria, Edu Gomes, Fernanda Canora, Hayam Chandra, Mary Paes e Mario Neilton. Convidadas especiais: Kassia Modesto (AP), Brenda Zeni (AP) e Benita Pietro (Portugal).

Responsáveis pela captação e edição de imagem e som: Raih Amorim e Nathan Zahlouth.

Cenário: Tonny Silo.

Serviço :

Live Show “Macapá, 264 anos de Arte e Cultura”

Nesta sexta, às 16h .

A live será transmitida pelo Facebook: @coletivojuremas

A imagem do tocador e a dançante que consta no card de divulgação é de autoria do artista Jeriel.

