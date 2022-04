Prefeitura de Macapá realiza edição especial do Feirão do Povo

Serão 6 horas de programação com diversas atrações na praça Floriano Peixoto.

A Prefeitura de Macapá realiza uma edição especial do “Feirão do Povo”, em homenagem ao Dia do Trabalhador, neste domingo, 1º de maio. O evento inicia às 8h na praça Floriano Peixoto e a programação conta com pescaria, feiras, venda de comidas típicas, artesanato, ações esportivas, shows com artistas locais, entre outras atrações.

Serão 6 horas de programação organizada por 13 entidades públicas municipais, com o objetivo de ofertar aos trabalhadores serviços, esporte, cultura e lazer. Antes do evento, a praça também receberá serviços de limpeza e manutenção.

“São várias secretarias trabalhando juntas para levar entretenimento ao trabalhador. Teremos uma programação extensa nesse dia tão especial e convidamos toda a população de Macapá para fazer parte desse evento”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, Raimundo Costa.

No local, serão disponibilizadas duas toneladas de peixes em um dos lagos da praça para pescaria gratuita. O evento contará ainda com feiras que terão produtos da agricultura familiar, comidas típicas, economia criativa e artesanato. Os itens produzidos pelas afroempreendedoras também serão comercializados.

Esta edição também prevê atividades esportivas para os idosos na academia ao ar livre da praça e doação de 500 mudas de plantas cultivadas no Horto de Macapá. O evento encerra com seis atrações culturais, com samba, MPA, pagode e sertanejo.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Institucional (Semdi); de Agricultura (Semag); do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi); de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob); de Meio Ambiente (Semam); de Zeladoria Urbana, além da Coordenadoria de Esporte e Lazer (Comel).

Também farão parte da organização os institutos municipais de Turismo (MacapaTur) e de Promoção da Igualdade Racial (Improir); a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult); Guarda Civil Municipal (GCMM), Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e Bioparque da Amazônia.



Joyce BatistaSecretaria Municipal de Comunicação Social

