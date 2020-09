Movimento Costa Norte subirá ao palco após 25 anos

A programação do Macapá Verão Online apresentará um show com os artistas Amadeu Cavalcante, Osmar Junior, Val Milhomem e Zé Miguel, depois de 25 anos sem se apresentarem juntos em um mesmo palco, período em que realizaram produções em carreiras solos. Os artistas são idealizadores do Movimento Costa Norte, o mais importante movimento musical do Amapá.

Inspirados na necessidade da ação coletiva em prol do fortalecimento da identidade da música do Estado, os profissionais partiram para a pesquisa da música na Amazônia brasileira. Dessa forma, os artistas conseguiram ajudar a criar uma identidade da música popular na região, principalmente no Amapá.

O Movimento Musical Costa Norte, fundado no final da década de 1980, em Macapá, pelos cantores Amadeu Cavalcante, Osmar Júnior, Val Milhomem e Zé Miguel, influenciou toda uma geração e criou conceitos da música amapaense, com seus valores sociais e culturais. Mas a história completa do movimento será contada neste sábado, 5, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura de Macapá (facebook.com/prefeiturademacapa).

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cliver Campos

