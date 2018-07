Terceira noite de Estação Lunar lota balneário de Fazendinha

As noites de muita diversão e música no Macapá Verão 2018 continuam a todo vapor. Com sucesso de público, a terceira noite de Estação Lunar trouxe nove atrações musicais, a exposição Nossas Cores, Amazônia Tucuju, do artista Jeriel, feira de artesanato, dentre outras atrações. A abertura da noite ficou por conta das belas vozes de Nani Rodrigues e Loren Cavalcante, seguidas por Cley Lunna e Nonato Santos. Quando Rebeca Braga subiu ao palco, a Fazendinha já estava lotada.

Jorge Salgado, um português que mora em Macapá, gostou do que viu. “Estou por aqui há três anos e é a primeira vez que venho ao Estação Lunar. Gostei muito, achei interessante essa iniciativa”, afirmou. A namorada de Jorge, a amapaense Edilene Lobato, também aprovou o evento. Álvaro Gomes colocou o público para dançar com hits internacionais. Em seguida, subiram ao palco Helder Brandão e Beto Oscar. O grupo de Marabaixo Tinha Sinhá entrou com vontade, mostrando o melhor da cultura amapaense.

Patrícia Bastos veio em seguida com sucessos conhecidos. Ela encerrou a apresentação cantando, junto com o público, a música Jeito Tucuju, dos compositores Joãozinho Gomes e Val Milhomem. Cheio de energia e muito emocionado, Mauro Cotta encerrou as apresentações da noite em grande estilo, contagiou o público, que cantou e dançou muito. “Foi tudo ótimo. Boa música, boa comida, ambiente agradável e seguro”, afirmou Márcia Teixeira, que curtiu a noite ao lado do marido Renato Teles.

Patricia Leal