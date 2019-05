Morre a cantora Beth Carvalho

Artista estava internada em um hospital no Rio

Aos 72 anos, morreu, nesta terça-feira (30), a cantora Beth Carvalho. A artista estava internada desde 8 de janeiro. Internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona Sul da cidade, a causa da morte da sambista ainda não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo empresário da cantora, Afonso Carvalho, através do seguinte comunicado:

“Queridos amigos e fãs,

Nossa querida Beth Carvalho partiu hoje as 17:33, cercada do amor de seus familiares e amigos. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade nesse momento. Beth deixa um legado inestimável para a música popular brasileira e sempre será lembrada por sua luta pela cultura e pelo povo brasileiro. Seu talento nos presenteou com a revelação de inúmeros compositores e artistas que estão aí na estrada do sucesso. Começando com o sucesso arrebatador de “Andança”, até chegar a Marte com “Coisinha do Pai”, Beth traçou uma trajetória vitoriosa laureada por vários prêmios, inclusive um Grammy pelo conjunto da obra. Assim que possível, informaremos sobre o sepultamento”

Meia Hora