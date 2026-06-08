Diretor de Pesquisa da Embrapa defende agricultura multifuncional em visita ao Amapá

A agricultura multifuncional é baseada na integração de produção, sustentabilidade, conservação dos biomas e redução das emissões de carbono

Como parte da interação entre a diretoria da Embrapa e os centros de pesquisas em todo o país, no período de 31 de maio a 3 de junho foi a vez da Embrapa Amapá receber a visita do diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Clenio Nailto Pillon.

A agenda incluiu visitas aos campos experimentais e laboratórios, reuniões com empregados, parceiros institucionais, integrantes do Conselho Assessor Externo e com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A programação foi acompanhada pela chefe-geral Cristiane Ramos de Jesus, e pelos chefes adjuntos de Pesquisa, Valeria Saldanha; de transferência de tecnologia, Daniel Montagner; e administrativo, Adalberto Azevedo.

O objetivo desta ação foi acompanhar de perto as demandas, avanços e desafios para pesquisa agropecuária no estado do Amapá e fortalecer o alinhamento entre a direção nacional e a Embrapa Amapá. A visita faz parte da estratégia da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa de ampliar a interação entre os 43 centros de pesquisa da empresa. A proposta é fortalecer o modelo de agricultura multifuncional, baseado em ações integradas que conciliam produtividade, sustentabilidade, conservação dos biomas e redução das emissões de carbono.

Durante a programação, Pillon percorreu os três campos experimentais da Embrapa Amapá. Em Mazagão, conheceu bancos de germoplasma de cupuaçu, castanha-do-brasil, e uma coleção de variedades de mandioca em área de terra firme. Na área de várzea, visitou experimentos com açaizais, incluindo cultivos de açaí branco.

No Campo Experimental da Fazendinha, o diretor acompanhou trabalhos com clones de cupuaçu e o banco de germoplasma das cultivares BRS Belém, Coari, Manacapuru e Codajás. Também visitou o viveiro de mudas de banana das variedades Terra Anã, Princesa, Pacovã e Pacovan Ken, além de mudas de café, cupuaçu, laranja, açaí e taxi-branco. A agenda no Campo da Fazendinha incluiu ainda visita ao setor de criação de quelônios. Já no Campo Experimental do Cerrado, localizado no km 43 da BR-210, Pillon conheceu pesquisas com açaí de terra firme, café, cupuaçu e pupunha. Os experimentos buscam gerar tecnologias adaptadas às condições amazônicas e contribuir para o fortalecimento de sistemas produtivos sustentáveis.

Compreender melhor o Amapá

Na sede da Embrapa Amapá, em Macapá, o diretor visitou laboratórios, reuniu-se com empregados e conheceu projetos voltados à produção sustentável de alimentos, bioeconomia, defesa fitossanitária e inovação tecnológica. Segundo Clenio Pillon, a visita teve como foco compreender melhor a realidade do Amapá e a atuação da Embrapa neste estado.

“Primeiro, conhecer aqui com mais detalhes o estado e também a agenda de atuação deste centro de pesquisa. A Embrapa Amapá desempenha um papel importante, colocando a ciência a serviço do desenvolvimento dos territórios e do estado como um todo, conectando o melhor da nossa pesquisa com as políticas públicas. Estamos aqui com muita alegria, conhecendo os laboratórios, os campos experimentais desta unidade e também a rede de parcerias que ela construiu ao longo da sua história. Estamos vindo justamente para conhecer melhor essa realidade e, a partir desse conhecimento, ajudar a fazer os movimentos necessários para contribuir com o desenvolvimento do estado”, afirmou o diretor de Pesquisa da Embrapa.

A chefe-geral da Embrapa Amapá, Cristiane Ramos de Jesus, destacou que a presença da Diretoria de Pesquisa representa uma oportunidade para apresentar os resultados alcançados em temas estratégicos para o desenvolvimento regional. “Esta visita do nosso diretor de Pesquisa da Embrapa é importante para a nossa unidade. Isso nos traz muita alegria, não só para mim e para os nossos gestores, mas para todos os nossos empregados, demonstrando que a Embrapa é uma instituição única e que está sempre próxima dos seus empregados. Aqui no estado podemos mostrar com maior clareza os avanços dos nossos trabalhos, especialmente na defesa fitossanitária, no enfrentamento da vassoura-de-bruxa da mandioca e nos trabalhos com os produtos da bioeconomia da Amazônia”, ressaltou. A programação foi encerrada com uma reunião do Conselho Assessor Externo da Embrapa Amapá, presidida por Clenio Pillon, reforçando o diálogo com instituições parceiras e representantes da sociedade.



Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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