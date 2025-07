Carla Nobre realiza lançamento e distribuição de livros durante programação da FLIP em Paraty-RJ

A poeta amapaense pretende distribuir cerca de 2 mil livros gratuitamente para escolas públicas e bibliotecas comunitárias neste segundo semestre de 2025.

Ao completar 50 anos, a poeta Carla Nobre inicia um novo desafio na vida literária. Para celebrar meio século de vida, ela pretende distribuir gratuitamente 2 mil exemplares do seu mais recente livro ‘Variações do Infinito’, lançado em 2023. O início da distribuição será durante a programação da Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP no Rio de Janeiro, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto.

Variações do Infinito é o quarto livro publicado pela artista, que já tem mais de 30 anos de atuação na cena artística-literária, com seu trabalho de escrita e performances poéticas. A obra traz questionamentos como: você é infinito? O que seria o infinito em sua vida? A partir destas questões, a poeta apresenta suas variações deste infinito que nos cerca.

A distribuição começa no Rio de Janeiro, porque Carla Nobre, este ano com o Coletivo Juremas, irá à FLIP, realizar uma vivência em um dos maiores eventos literários da América Latina. “Paraty, durante a Festa Literária, respira literatura e achei uma ótima oportunidade em levar a minha poesia da Amazônia, produzida aqui no Amapá, e fazer essa troca com os artistas e curiosos que estarão visitando o evento”, ressalta Carla.

Já no mês de agosto, Carla abrirá inscrições para as escolas públicas e bibliotecas comunitárias do Amapá e de outros estados brasileiros que desejem receber a obra. “Espalhar a poesia é meu novo trabalho, quero trazer essa oportunidade de lerem meus poemas em todos os municípios do estado, quero dar acesso ao meu livro todas as escolas e bibliotecas do Amapá”, explica a poeta, que também se compromete em fazer a entrega de todos os livros.

Programação da Carla Nobre no Circuito de eventos da FLIP

Dia 30.07 (quarta-feira)

Sessão de autógrafos de ‘Variações Do Infinito’

Hora: 19h às 21h

Local: Casa Escreva, garota!

Dia 31.07 (Quinta-feira)

Mesa de debate “Literatura como posicionamento no mundo: pesquisa sobre utopia e coletivos literários de periferia versus as últimas notícias sobre o derretimento da classe média leitora” – PBL – Periferia Brasileira de Letras

Hora: 18h30

Local: espaço oficial FLIP

Dia 02.08 (Sábado)

Declamação de poesia e sessão de autógrafos na programação da Picareta Cultural

Hora: 18h

Local: Areal do Pontal

(texto: Thiago Soeiro / fotos: Pedro Stkls)

