Aluna do Amapá conquista ouro inédito na Olimpíada Nacional de Filosofia

Luísa Pazzini é a única estudante amapaense a ser premiada nesta edição, e também a responsável por garantir o primeiro ouro da história do Amapá na ONFIL

A educação amapaense alcançou mais um marco histórico. Luísa Pazzini, aluna da 2ª série do Ensino Médio da Escola SESI Visconde de Mauá, conquistou a medalha de ouro na etapa regional (Região Norte) da Olimpíada Nacional de Filosofia (ONFIL).

A conquista é pioneira. Luísa não é apenas a única estudante amapaense a ser premiada nesta edição, mas também a responsável por garantir o primeiro ouro da história do Amapá na ONFIL, colocando o estado em evidência no cenário nacional das Olimpíadas do Conhecimento.

Sob orientação do professor Ricardo Silva, seu docente na disciplina de Filosofia, Luísa Pazzini está classificada para a Etapa Nacional, que ocorre de 2 a 5 de outubro, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS). A estudante representará o Amapá na final, um palco de excelência para o debate e a reflexão filosófica entre jovens de todo o país, que deverão produzir um ensaio filosófico que será avaliado por acadêmicos da área.

Fotos: Arquivo Ricardo Silva

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...