Projeto Anjos da Guarda oferta 60 vagas para adolescentes

O núcleo do projeto Anjos da Guarda, localizado no Residencial São José, abre 60 vagas para adolescentes com idade de 11 a 15 anos. As inscrições ocorrem nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Centro Comunitário do habitacional, no bairro Novo Buritizal, das 9h às 11h30 e das 15h às 17h30.

Para fazer a inscrição, os pais de alunos que participam do projeto desde 2018 precisam apresentar declaração escolar e número do NIS obrigatório. Já os novos necessitam de identidade, comprovante de residência, declaração escolar e número do NIS.

O projeto é coordenado por inspetores da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) e tem como objetivo executar ações socioeducativas junto à comunidade do Residencial São José. A proposta é contribuir para a formação ética, moral e cidadã dos alunos, além de resgatar os valores sociais. O Anjos da Guarda possui também polos de ensino no distrito de Fazendinha e Residencial Jardim Açucena.

Cássia Lima