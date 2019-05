Escola Municipal Mundo da Criança é entregue em Macapá

O prefeito Clécio Luís entregou nesta terça-feira, 28, a Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança aos moradores do bairro Pacoval. A obra está orçada em R$ 741.816,40, valor oriundo de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Apoio Financeiro aos Municípios (AFN).

Samara Almeida, mãe de aluno, emocionou a todos contanto que estudou na Escola Mundo da Criança. “Eu estudei aqui, meu filho mais velho também e agora minha filha caçula irá estudar na mesma instituição de ensino, mas com uma versão totalmente diferente. Muito obrigada prefeito Clécio pela escola”, disse a representante da comunidade.

A unidade escolar recebeu sete centrais de ar, no valor de R$ 20.272,00, provenientes de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, e novos equipamentos, como refrigerador, fogão industrial e forno micro-ondas, dez conjuntos professor, nove colchonetes para o descanso das crianças, quatro novos quadros para as salas de aula e dois quadros de aviso, no valor total de R$ 16.599,40, adquiridos por meio de recursos do Plano de Ações Articuladas (PAR), com articulação do senador Davi Alcolumbre. Entre as realizações da obra e os novos equipamentos disponibilizados para a escola, foram investidos R$ 778.687,80, no total.

A secretária de Educação, Sandra Casimiro, relatou que, como veio de escola pública, acredita que toda sua trajetória é resultado de ter estudado em escola pública. “Essa escola não é somente a infraestrutura, nós sempre colocamos em tudo que fazemos aquele algo a mais. E é isso que faz a diferença na hora de recepcionar as nossas crianças”, disse. Foi feita a reforma geral da escola, foi construído parque de areia para fins recreativos, bem como a área de banho composta por piscina, chuveiros, parque aquático e tapete sensorial.

Hoje, a escola possui seis salas de aula, brinquedoteca, sala de descanso, secretaria, diretoria, sala dos professores, coordenação pedagógica, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Ela atenderá 324 crianças, com idade de 4 e 5 anos. O deputado estadual Paulo Lemos ressaltou que é muito bom ver um espaço adequado para que as crianças possam desenvolver o ensino-aprendizagem. “Embora hoje seja uma entrega da Secretaria de Educação, mas o envolvimento de outras secretarias é perceptível para que não seja somente entregue uma estrutura, mas serviços à população”, discursou.

As aulas no local foram interrompidas em 2015, quando os alunos passaram a estudar em um prédio alugado. No mesmo período, um Termo de Ajustamento de Conduta foi feito junto ao Ministério do Trabalho, no valor de R$ 250 mil, para a realização de uma reforma no prédio da escola, mas a mesma não aconteceu porque o recurso era insuficiente. Em 2018, já com o recurso para a realização da obra, a reforma foi iniciada.

Clécio Luís lembrou que este ano já foram entregues as escolas AEIOU, Maria Bernadeth e dentro de alguns dias será a vez da Escola Neusona, no bairro Universidade. “Todo aquele processo que vínhamos fazendo na saúde, estamos desenvolvendo na educação também. A diferença é que o ambiente escolar é preparado para um processo contínuo. Então, essa escola aqui, além de ter sido construída com os melhores materiais como a gente sempre faz, ela foi feita com todo carinho para receber crianças. Por exemplo, ela tem um tapete sensorial, que foi feito para desenvolver os sentidos”, disse o prefeito.

Participaram também da solenidade os vereadores Rodrigo Gomes, Rinaldo Martins, Japão Baia e a secretária de Estado da Educação, Gorete Souza.

Adryany Magalhães