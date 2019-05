Instituto anuncia cadastro móvel de guias de turismo e turismólogos

O Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) iniciou o cadastro de guias de turismo e turismólogos da capital. O trabalho conta com uma novidade, o cadastro móvel dos profissionais. A princípio, serão contemplados pontos no monumento da Fortaleza de São José, Marco Zero, Museu Sacaca e Casa do Artesão.

Os colaboradores do Macapatur estarão nos pontos no período de 7 a 17 de maio, das 8h às 12h. A proposta desta primeira etapa é fazer um levantamento dos profissionais do município. Em um segundo momento, será feito o credenciamento dos profissionais. A intenção é fazer ainda este ano capacitações e cursos para os trabalhadores desta área que atuam na capital.

“Queremos saber quantos profissionais dessa natureza têm na cidade e organizá-los. Faremos o levantamento, iremos credenciá-los e depois qualificá-los para atuar no mercado”, pontua o diretor-presidente do Macapatur, Paulo Brito.

O cadastro fixo dos guias de turismo e turismólogos ocorre no prédio do Instituto, localizado na Avenida FAB, esquina com a Rua Paraná, nº 2974 B, no bairro Santa Rita. Os profissionais precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Cássia Lima