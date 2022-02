Entrega de documentos para vagas nas creches de Macapá inicia na segunda-feira (21)

Etapa verifica a autenticidade de critérios sociais indicados pelos pais.

Na segunda-feira (21), o processo de matrícula nas creches municipais de Macapá entra em nova fase, com a entrega da documentação exigida, entre elas, a de vulnerabilidade social. Pais e responsáveis que foram classificados, têm até sexta-feira (25) para concluir o processo. Só após essa fase, a criança terá acesso à vaga.

A apresentação dos documentos será realizada de modo presencial na unidade escolar indicada durante a solicitação de vaga e obedecerá os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Será verificada a autenticidade dos fatores sociais informados durante a solicitação de vaga.

Os critérios sociais foram estabelecidos com o objetivo de atender crianças em situação de maior vulnerabilidade social. As pontuações e questões, que são levadas em consideração, foram discutidas com associações de mulheres, comunidade escolar e o Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP).

Saiba o que significa cada classificação:

Aptas: crianças nesse grupo se encontram no cadastro reserva do processo.

Não aptas: não corresponderam aos requisitos básicos, como a idade certa para a turma pretendida.

Aptos/sorteio: possuem a mesma pontuação, conforme informações no sistema de solicitação da matrícula. Os responsáveis pelas crianças precisam ir à unidade escolar para acertar os detalhes do sorteio.

Apto/classificado: terá direito a vaga mediante comprovação documental dos critérios sociais selecionados durante a fase anterior.

Os pais e/ou responsáveis que perderem os prazos estipulados terão suas solicitações de vagas excluídas do processo e a criança seguinte será chamada, conforme disposto nos editais do certame. A partir do dia 28 de fevereiro, a lista com as crianças matriculadas será divulgada em frente às creches.

Denúncias e dúvidas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibiliza o WhatsApp da ouvidoria (96) 98809-9732 para denúncias e apurações pela Comissão de Matrícula da respectiva unidade. O interessado também pode ir até a instituição de ensino participante do certame. A verificação das denúncias será feita com base nos documentos comprobatórios apresentados durante a fase de confirmação da matrícula.

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos, a Divisão de Educação Infantil (DIEI) da Semed também oferece o contato de WhatsApp (96) 98113-6723. O horário de atendimento de ambos setores é de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e a tarde, das 14h às 17h.

Endereço das unidades de ensino e listas de classificados:



Creche Raimunda Santana – Rua Renascimento, s/n, bairro Renascer

Maternal IV – 3 anos

Creche Wanderleia Cruz – Rua Bacuris, 1045, bairro Brasil Novo

Maternal IV – 3 anos

Maternal III – 2 anos

Creche Tio Markel – Rua Antônio Vidal Madureira, 679, bairro Novo Horizonte

Maternal IV – 3 anos

Emei Ana Cristina Ramos Brito – Av. Nossa Srª da Conceição, 1511, bairro Perpétuo Socorro

Maternal IV – 3 anos

Creche Patrícia Chucre – Rua Linha A, 291, bairro Marabaixo III

Maternal III – 2 anos

Maternal IV – 3 anos

Ecocreche Tio João – Rua Redenção, 200, Conjunto das Pedrinhas, Jardim Marco Zero (Complexo Macapá Criança)

Maternal III – 2 anos

Maternal IV – 3 anos

Creche Sérgio Coutinho – Av. José Caetano, 1597, bairro Zerão

Maternal III – 2 anos

Creche Tia Chiquinha – Rua Treze de Setembro, s/n, bairro Novo Buritizal

Maternal II – 1 ano

Maternal IV – 3 anos

Creche Eliana Azevedo – Conjunto Habitacional Macapaba

Lista disponível diretamente na unidade de ensino.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...