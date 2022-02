Brasileira é presa nos Estados Unidos por ter participado de invasão no Capitólio

Letícia Vilhena Ferreira é acusada de entrar no prédio sem autorização e se envolver em ato para impedir as funções do governo

Uma brasileira foi presa na última quarta-feira (16) em Illinois, nos Estados Unidos, após ter sido apontada pelo FBI como uma das pessoas que participaram da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Na época, apoiadores de Donald Trump tentaram impedir a nomeação de Joe Biden como presidente.

O nome da brasileira é Letícia Vilhena Ferreira, 32, e ela está sendo acusada de ter agido conscientemente para entrar em um edifício restrito sem autorização e de ter se envolvido em conduta desordenada para impedir a condução de funções oficiais do governo.

Na investigação, o FBI teve acesso ao celular da Letícia e verificou uma mensagem que dizia: “”Você acha que eles vão atrás de todas as pessoas que foram à área do Capitólio?”. A pessoa teria respondido: “Não fique triste. Esteja preparada. Estamos todos ferrados”.

No ano passado, as autoridades chegaram a ir na casa da brasileiro, mas ela afirmou que foi a Washington para ver um discurso do então presidente Donald Trump.

Ainda de acordo com o FBI, Leticia afirmou que não ouviu o discurso porque seguiu uma multidão que caminhava em direção ao Capitólio. Ela teria ficado no prédio por cerca de 20 minutos, mas foi flagrada por câmeras de segurança.

Desde o acontecimento, as autoridades prenderam 725 pessoas envolvidas na invasão do Capitólio. O FBI acredita que, pelo menos, 2 mil pessoas estavam no local.

