Rainha Elizabeth II testa positivo para a Covid-19

O Palácio de Buckingham informou neste domingo (20) que a Rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19. Em nota, a Casa Real informou que ela está com “sintomas leves de resfriado” e passa bem.

“Ela espera continuar com “tarefas leves” em Windsor durante a semana”, diz o documento. “Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”, completou o Palácio de Buckingham no comunicado.

Na última semana, o príncipe Charles também testou positivo para o coronavírus. Além dele, sua esposa também foi diagnosticado com a doença. A Rainha teve contato com o filho dois dias antes da divulgação do teste positivo dele.

Além do contato com ela, Charles se encontrou pessoalmente com o major-general Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre a rainha e as forças armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod.

