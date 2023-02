Após um ano armando a Ucrânia, EUA e aliados enfrentam ainda mais desafios

Decisões de enviar armamento mais moderno e falta de munição são alguns dos pontos discutidos por autoridades que buscam colocar um fim à guerra entre Rússia e Ucrânia

Jeremy DiamondNatasha BertrandOren LiebermannPhil MattinglyJennifer Hanslerda CNN*

Washington

Em outubro passado, uma barragem de mísseis russos e drones kamikaze de uma semana destruiu quase um terço das usinas de energia da Ucrânia, mergulhando milhões de ucranianos na escuridão antes do inverno e sinalizando uma mudança tática russa significativa para atingir a infraestrutura civil.

De volta a Washington, os ataques foram um divisor de águas. O presidente Joe Biden ficou tão indignado com a ameaça aos civis que instruiu o Pentágono a encontrar uma maneira de obter o sistema de defesa antimísseis mais avançado da Ucrânia, o Patriot – um movimento que seu governo havia rejeitado anteriormente.

Essa diretiva, descrita à CNN por três funcionários do governo, deu início a um esforço no Pentágono para identificar e entregar uma bateria de mísseis Patriot que os EUA poderiam dispensar. Novas informações de que o Irã pode estar se preparando para vender mísseis balísticos à Rússia também tornaram a questão ainda mais urgente e, dois meses depois, o Pentágono anunciou que uma bateria Patriot estaria a caminho de Kiev.

O episódio foi um dos vários pontos de virada críticos no esforço de assistência de segurança de um ano, que foi definido pelos EUA fornecendo à Ucrânia armamento cada vez mais sofisticado, poderoso e de longo alcance – de dardos disparados de ombro a lançadores de foguetes HIMARS e M-1 Tanques Abrams – mesmo quando os pedidos de Kiev para esse mesmo armamento foram negados anteriormente.

É um processo que as autoridades dos EUA dizem ter sido impulsionado pela evolução das capacidades militares ucranianas, por suas necessidades no campo de batalha e pela evolução das táticas da Rússia. Considerações diplomáticas, incluindo o objetivo abrangente de Biden de manter a unidade na coalizão aliada, também foram uma marca registrada.

No entanto, apesar de todos os cálculos e considerações, fundamentais para a postura da Casa Branca em relação à Ucrânia, é uma promessa de consequências claramente definidas que Biden fez diretamente ao presidente russo Vladimir Putin durante uma videoconferência de duas horas em 7 de dezembro de 2021, mais de dois meses antes a invasão.

Os EUA não apenas cumpririam as sanções abrangentes, como Biden também detalhou sua intenção de fornecer mais assistência de segurança do que qualquer outra fornecida de forma consistente à Ucrânia desde a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia em 2014. Biden fez a promessa “clara”, um alto funcionário da administração lembrou.

As autoridades americanas reconhecem que a escala de assistência durante o primeiro ano da guerra supera em muito qualquer coisa que eles planejaram. Eles também reconhecem o quão difícil será o próximo ano. Os EUA e seus aliados não apenas precisam manter essa assistência diante da diminuição dos estoques ocidentais, mas as autoridades dizem que também estão encorajando a Ucrânia a mudar suas táticas no campo de batalha.

A esperança é que a Ucrânia possa usar seu arsenal de armas sofisticadas para fazer a transição do tipo de batalha campal de desgaste, que dominou grande parte da luta, para um estilo de guerra de manobra mecanizada que usa movimentos rápidos e imprevistos contra a Rússia, disseram fontes familiarizadas com a discussão. O objetivo é obter ganhos decisivos no campo de batalha para colocar a Ucrânia em uma posição forte para negociar a paz, ao mesmo tempo em que fica de olho nos estoques limitados de munições com táticas de combate menos intensivas em artilharia.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia continuou a pressionar por armas mais novas e sofisticadas, incluindo sistemas de mísseis de longo alcance e caças, pedidos que os EUA negaram anteriormente. Durante a dramática visita surpresa de Biden a Kiev na segunda-feira, Zelensky pressionou Biden sobre ambos, esperando que um apelo pessoal finalmente o influenciasse.

“Não deve haver dúvida: nosso apoio à Ucrânia não vacilará, a Otan não será dividida e não cansaremos”, declarou Biden durante um discurso em Varsóvia na terça-feira. “O desejo covarde do presidente Putin por terra e poder vai falhar, e o amor do povo ucraniano por seu país vai prevalecer.”

Como a Ucrânia pede suas armas

O processo de solicitação de armas aos EUA pela Ucrânia percorreu um longo caminho desde os primeiros dias da invasão da Rússia, quando o governo da Ucrânia implorava por qualquer coisa que pudesse colocar em suas mãos e os EUA se preocupavam com a perspectiva de a Rússia ocupar todo o país – e obter valiosos equipamentos americanos. Vários canais regulares agora existem e todos são filtrados pelo Pentágono.

Além dos contatos militares de nível inferior, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, falam diretamente com seus colegas várias vezes por semana.

Sullivan e Milley também realizam ligações conjuntas regulares com o principal conselheiro de Zelensky, Andriy Yermak, e o general Valery Zaluzhny, comandante-em-chefe das forças armadas da Ucrânia. Essas ligações dão a Sullivan e Milley a chance de obter os relatórios mais recentes do campo de batalha e avaliar as necessidades dos militares ucranianos.

Os pedidos ucranianos por meio desses vários canais são encaminhados para o Pentágono, onde as autoridades conduzem uma análise rigorosa dos pedidos para avaliar o impacto que terão no campo de batalha, a rapidez com que os ucranianos podem treinar e integrar as novas armas e o impacto da transferência do armas na prontidão militar dos EUA.

Mesmo que o processo tenha se tornado mais organizado, com equipamentos dos EUA agora frequentemente chegando à Ucrânia poucos dias depois de Biden aprovar um pacote de segurança, a urgência persiste.

Um alto funcionário do Departamento de Estado disse que “nunca tinha visto essa burocracia funcionar tão rápido quanto está funcionando”, mas acrescentou: “Todos nós precisamos fazer mais, mais rápido”.

“Estamos fazendo muito; estamos fazendo o máximo que podemos o mais rápido possível ”, disse o funcionário à CNN. “É o suficiente? Provavelmente não.”

Assim como com a decisão de Biden de fornecer um sistema de defesa antimísseis Patriot, muitas vezes foi necessária uma escalada ou mudança dramática nas condições do campo de batalha para que os EUA fizessem mais.

Até então, as autoridades americanas argumentavam que o sistema Patriot era muito complexo e escasso para ser entregue à Ucrânia. A campanha direcionada da Rússia à infraestrutura civil descartou esses argumentos.

“O presidente ficou obviamente indignado com isso, como todos nós, e realmente pressionou nossas equipes, principalmente no Pentágono, a ver o que poderíamos fazer do nosso lado para ajudá-los a se defender desse problema”, disse um alto funcionário do governo.

Biden também estava preocupado que a campanha direcionada da Rússia à infraestrutura civil deixasse as defesas aéreas da Ucrânia muito escassas, forçando Kiev a fazer uma escolha impossível: implantar seus recursos limitados de defesa aérea para proteger suas tropas de linha de frente ou suas cidades.

Biden não apenas instruiu seus assessores de segurança nacional a trabalhar para levar uma bateria Patriot para a Ucrânia, mas instou as autoridades a intensificar os esforços para fornecer a Kiev mais capacidades de defesa aérea.

Na Casa Branca, onde Sullivan realiza uma reunião diária dos principais funcionários do Conselho de Segurança Nacional para coordenar o esforço de todo o governo para apoiar a Ucrânia, que lançou um esforço para fazer com que os aliados dos EUA também forneçam à Ucrânia mais condições de defesa aérea.

Nas semanas seguintes, funcionários dos EUA trabalharam com aliados europeus para garantir sistemas defensivos adicionais e peças para ajudar a Ucrânia a construir o que um alto funcionário do governo descreveu como uma “colcha de retalhos” de defesas aéreas, algumas das quais incluem o uso de equipamentos mais antigos da era soviética.

“Nós realmente percorremos o mundo e encontramos para eles, não apenas sistemas adicionais que outros países tinham e os persuadimos a transferi-los, mas peças”, disse o funcionário, permitindo que a Ucrânia colocasse sistemas S-300 não operacionais de volta ao funcionamento.

A decisão de Biden de fornecer uma bateria de mísseis Patriot também motivou outros países a agir: a Alemanha seguiu o exemplo com seu próprio compromisso de transferir uma bateria Patriot e a Holanda prometeu componentes e mísseis Patriot.

Nos principais pontos de inflexão – desde a decisão de fornecer artilharia em abril, lançadores de foguetes múltiplos HIMARS em junho e tanques no mês passado – a intensificação da assistência de segurança dos EUA foi igualada ou complementada por aliados.

A cada passo, as autoridades americanas disseram que a decisão de ir além foi motivada pela evolução das condições do campo de batalha e das capacidades dos ucranianos.

“Em cada estágio do conflito, nos adaptamos para garantir que os ucranianos tivessem o que precisavam para serem bem-sucedidos – e eles têm”, disse um alto funcionário do governo. “Nós nos adaptamos, eles se adaptaram.”

Veja mais no site da CNN

