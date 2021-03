Feira promovida pelo Senai vai oferecer vagas na indústria

Evento online será realizado entre os dias 23 e 25 de março



A Feira de Talentos Contrate-me, promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), vai oferecer, entre 23 e 25 de março, vagas de trabalho, palestras e workshops. O evento será realizado de forma online e gratuita.

A feira é promovida pelo Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), desde 2014, no Rio de Janeiro, mas migrou para o formato online neste ano por causa das medidas de prevenção à covid-19. Com o alcance da internet, 15 departamentos regionais do Senai aderiram ao evento, que terá abrangência nacional.

Os organizadores preveem participações de grandes empresas do setor industrial, como Pirelli, Ferronorte, Kepler Weber, Energisa, Seara, Coca-Cola, Ocyan, Alpargatas, CSN e Heineken. Serão oferecidas vagas de diferentes níveis, desde o técnico ao especialista.

Os interessados deverão se registrar na página do Senai na internet, para receberem um e-mail com o link de acesso no dia 23 de março. Para se candidatar a uma das vagas que serão anunciadas no evento, é necessário se inscrever no Contrate-me.

