Santa Catarina tem 419 pacientes à espera de leitos de UTI

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informou nesta quarta-feira (10) que há 419 pacientes de covid-19 aguardando leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e 45 à espera de leitos clínicos no estado.

O avanço da pandemia levou o governo do estado a decretar medidas mais restritivas, entre as quais, a suspensão do transporte, a restrição de horários e o fechamento de atividades não essenciais nos fins de semana. “A avaliação do cenário é realizada após os 14 dias em que as medidas permaneceram em vigor, com base nos inúmeros critérios e itens apontados pela nossa ferramenta e equipe técnica”, diz a secretaria.

Segundo a secretaria, durante os dias de semana, haverá limitação de uma série de atividades, tanto em termos de ocupação quanto de horário de atendimento. No caso dos transportes coletivos, a ocupação do veículos ficará limitada a 50% da capacidade. “O funcionamento de casas noturnas e a realização de shows, além de qualquer tipo de aglomeração de pessoas, continuam proibidos.”

Equipamentos

Segundo o governo catarinense, foram encaminhados para os hospitais do estado 2.654 equipamentos em geral (bombas de infusão, ambulâncias, camas hospitalares, carros de emergência e suportes de soro), 819 monitores cardíacos e 1.034 ventiladores mecânicos.

Nos últimos 30 dias, foram pactuados 580 novos leitos clínicos e 380 leitos de UTI no estado.

EBC

