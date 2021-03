Sebrae e Prefeitura de Itaubal estudam parceria para atender 65 famílias produtoras rurais

O objetivo é implementar o Projeto Horta Agroecológica para auxiliar na capacitação da produção e venda de alimentos saudáveis, na sede do Município de Itaubal e nos distritos de Curicaca e Carmo do Macacoari

Thiago Abdon

Colaboração: Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e Prefeitura Municipal de Itaubal, se reúnem para tratar de parceria e desenvolver o Projeto Horta Agroecológica, que beneficia 30 famílias produtoras rurais, na sede do município, 20 famílias no Distrito de Carmo do Macacoari e 15 no Distrito de Curicaca. Na ocasião, ocorre a apresentação do Projeto Horta Agroecológica, que consiste em transferir uma tecnologia simples para produção de alimentos saudáveis, verduras e legumes para famílias do município de Itaubal. O projeto é um instrumento de garantia da segurança alimentar para a população propiciando oportunidade de trabalho e a geração de renda.

Segundo a gestora do Projeto do Sebrae Agroecologia e Produção Orgânica no Amapá, Rosimar Monteiro, a intenção é ampliar as parcerias com o município. O Sebrae tem um projeto consolidado no que se refere a abertura do mercado para o produtor rural, como a Vitrine do Empreendedor, que é um encontro de negócios para comercializar produtos da agricultura familiar, apresentando como oportunidades de negócios existentes nos municípios e viabilizar esse contato com o mercado local, proposta já realizada em Itaubal.

“O nosso objetivo agora é fazer um grande resgate, trabalhando a produção do campo e a comercialização para que a população tenha onde comprar e o produtor tenha onde vender”, disse a gestora do Projeto do Sebrae Agroecologia e Produção Orgânica no Amapá, Rosimar Monteiro.

Itaubal

“Quero agradecer muito a presença do Sebrae aqui no nosso município e fomentar essa parceria que é de grande importância para os nossos produtores rurais. Vamos cada vez mais buscar por essas parcerias para que possamos desenvolver a atividade dos nossos agricultores e fortalecer a economia do nosso município”, declara a vice-prefeita de Itaubal, Karla Cristina Barbosa.

Parceria

O Sebrae e a Prefeitura Municipal de Itaubal, já trabalham juntos desde 2017, no Projeto Agroecologia Produção Orgânica no Amapá, que desenvolve ações de intervenção de base agroecológica para utilização de soluções que possibilitem o aumento da competitividade dos empreendimentos rurais com foco na sustentabilidade ambiental, econômica e social.

OCS

Como resultado das atividades com as famílias de produtores rurais, se inicia a implementação de uma Organização de Controle Social (OCS), que fornece um documento em conformidade de produção orgânica participativa. É um projeto de transformação das formas de produção, processamento, distribuição e consumo. O objetivo da organização, é divulgar boas práticas de comercialização de produtos orgânicos pela agricultura familiar. A composição da OCS será através dos agricultores associados da Associação de moradores e agricultores assentados do Inajá do Piririm (Amaip).

Feira

Em visita técnica no espaço destinado a realização de feiras, o secretário da Agricultura do Município de Itaubal, Salomão Viana, propõe parceria para revitalizar o local para vendas dos produtos rurais. “Estamos recebendo o Sebrae para podermos alavancar parcerias e orientações, para assim, usufruir deste espaço que foi construído e pouco utilizado, com a parceria do Sebrae poderemos ter o apoio que buscamos para desenvolver o agronegócio no município. Precisamos melhorar um pouco mais e ter um espaço adequado para gente atender, tanto a população, quanto o nosso produtor rural”, explica o secretário de Agricultura de Itaubal, Salomão Viana.

Parceiros

A apresentação do Projeto Horta Agroecológica, ocorreu na Prefeitura Municipal de Itaubal do Piririm, no dia 18 de fevereiro, às 9h. Estiveram presentes, a gestora do Projeto do Sebrae Agroecologia e Produção Orgânica no Amapá, Rosimar Monteiro; vice-prefeita de Itaubal, Karla Cristina Barbosa; secretário Municipal da Agricultura de Itaubal, Salomão Viana; chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Itaubal, Rosimeire Prado e o técnico agrícola e coordenador do Projeto Horta Agroecológica, na Prefeitura de Itaubal, Robelino Pessoa.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

