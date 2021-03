Bolsonaro sanciona PLs que ampliam capacidade de aquisição de vacinas

Vacinas devem ser distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização



Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira (10) projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas pelo governo federal. A cerimônia foi realizada no Salão Oeste do Palácio do Planalto.

Veja também:

Prouni 2021: comprovação de informações da lista de espera vai até sexta-feira

Covid-19: Decreto da Prefeitura de Macapá determina novas medidas restritivas

MP-AP obtém sentença procedente para que o Estado realize concurso na área da educação em até 180 dias

Bolsonaro participou, na segunda-feira (8), de videoconferência com o presidente da Pfizer, Albert Bourla. Na ocasião, ficou acertado o adiantamento de mais 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para maio e junho, totalizando 14 milhões de doses.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...