As diferentes formas de se jogar roleta online

Seja para se divertir ou tentar lucrar algum dinheiro, é possível jogar roleta online em dezenas de sites diferentes. O que poucos sabem é que a experiência vai além do jogo tradicional. É possível optar por diversas variações, e existem algumas das quais é melhor manter distância.

Por isso, se você tem vontade ou curiosidade de jogar roleta, deveria ler este artigo. Nós falaremos tudo o que você precisa saber sobre apostas neste jogo. E, se por acaso não for seu jogo de cassino favorito, as casas de apostas possuem muito mais para oferecer.

Como funcionam os jogos de roleta online?

Você deve entrar em um online cassino de sua escolha, de acordo com seu perfil de apostador. Pode ser que você prefira um com bônus, ou que possua a melhor variedade de jogos de roleta. Seja qual for o caso, com uma conta você já pode começar a apostar em qualquer jogo de cassino.

Em bons sites, você pode acessar os jogos comuns e off-line de navegador sem pagar. Chama-se de jogar roleta a teste, ou simplesmente por diversão. Obviamente, não é possível ganhar qualquer tostão dessa forma.

Nós nos referimos a esses jogos como “off-line” pois há como jogar roleta ao vivo. Basicamente, são salas também acessíveis assim que você se registra em um online cassino. Você pode assistir, mas não consegue jogar a menos que aposte dinheiro real.

Pelo menos uma vez, vale a pena apostar um pouco nas variações de jogo de roleta ao vivo. Você se sente como num cassino real, e não em um ambiente online.

No mais, eles tendem a seguir as regras de cada variação. O jogo tradicional pode ser um jogo de roleta europeia, francesa ou americana.

Qual a melhor variação para jogar por dinheiro?

Em qualquer online cassino, não é difícil encontrar todas as três variações encontradas acima. Cada uma delas tem a sua peculiaridade, mas precisamos avisar que a americana é a menos interessante. Nessa opção, adiciona-se uma casa sem qualquer vantagem ao jogador, mas aumentando as chances da casa.

Portanto, opte sempre pela roleta online europeia ou francesa. A diferença entre as duas é bastante simples. Na roleta online francesa, são adicionadas duas regras inexistentes na versão europeia:

En Prison : para apostas simples (par/ímpar/vermelho/preto), um resultado no zero permite repetir a mesma aposta. No caso de acerto, você recebe o reembolso.

La Partage : no mesmo resultado anterior, você recebe metade da sua aposta de volta, sem uma nova rodada.

Para quem gosta de chances extras, um jogo de roleta francesa é uma opção mais interessante.

Jogar roleta online ao vivo vale a pena?

O que determinará se uma variação da roleta online é interessante financeiramente ou não são as regras. Como dito anteriormente, os jogos de roleta americana oferecem apostas pouco atrativas. Isso se deve ao fato de que a vantagem da casa quase sobra em relação às outras variações.

Portanto, exceto por detalhes que incluem os tipos de apostas possíveis e as regras, não há uma regra única. Os jogos de roleta ao vivo, assim como qualquer outro jogo de cassino do mesmo estilo, são uma ótima experiência.

Para quem gosta de bônus, porém, podem não ser a melhor alternativa.

Por que tomar cuidado com os bônus de cassino?

Infelizmente, os bônus de boas-vindas para online cassino costumam ser limitados a jogos off-line. Mesmo no caso da roleta online tradicional, o bônus não vale a pena. A roleta, assim como o blackjack, costuma contar com apenas 10% das apostas para a exigência do bônus.

Essa exigência é a quantidade de vezes que o valor do bônus deve ser apostado para que seus lucros sejam liberados. No cassino, esse valor chega facilmente a 30-60x o valor premiado. Por isso, recomendamos sempre optar por não ter o bônus – para jogos ao vivo ou comuns.

Por fim, você já sabe quais são as variações possíveis de roleta online. Do mais tradicional jogo europeu às regras especiais francesas, há um novo mundo a explorar. Em meio à diversão, você descobrirá que terá altas chances de garantir uma bolada.

