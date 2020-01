Casa Esperança arrecada doações para mobiliar sede em Manacapuru

O município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, ganhará um novo espaço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, a Casa Esperança. A instituição será inaugurada no dia 16 de fevereiro e está arrecadando móveis e utensílios domésticos para finalizar a montagem da sede, localizada na Av. Gilberto Mestrinho, 1583, no bairro Liberdade.

Com capacidade para até 20 acolhidos, a Casa Esperança oferecerá assistência, proteção e cuidado ao público de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal ou social, encaminhado pela Justiça.

“Os acolhidos no abrigo terão segurança, qualidade de vida e, principalmente, muito amor, além de acesso à convivência familiar e comunitária saudável, longe de riscos emocionais e físicos”, explica a diretora da instituição, Ivanita Lima.

Para Ivanita, a Casa Esperança é o resultado de um longo trabalho de engajamento com a causa infantojuvenil. Natural de Almeirim, no Pará, ela acumula mais de 10 anos de trabalho social em Manacapuru, que teve início com o Ciren – Centro Infantil de Recreação e Educação Nutricional, passou pelo amparo a crianças e adolescentes em sua própria residência, por meio da modalidade de acolhimento provisório Casa Lar, até culminar na criação do abrigo.

“É um sonho que, com o apoio da Rede Acolher Amazonas, está se tornando realidade. Nosso objetivo é assegurar a crianças, adolescentes e famílias o pleno exercício de seus direitos fundamentais”, destaca.

A inauguração da instituição será uma espécie de chá de casa nova solidário, que incluirá a venda de café da manhã, a partir das 8h, e a arrecadação da mobília. Entre as necessidades, estão berços, mini camas, ventiladores de parede, cômodas, colchões, cadeiras de refeição para bebês, talheres, copos, canecas de transição, mamadeiras, colchas de cama, cadeiras escolares, bebedouro, carrinho de bebê, panos de prato, varais de piso, liquidificador, sanduicheira, mesas e cadeiras de escritório, lixeiras, cestos de roupa suja e suqueira.

Quem reside em Manacapuru pode fazer a entrega diretamente na sede do abrigo. Para os moradores de Manaus, o ponto de coleta fica localizado na Av. Fernão Dias, 148, bairro Dom Pedro.

As doações servirão para equipar os cômodos da casa, que possui dois berçários, dois quartos, brinquedoteca, lactário, sala de saúde, espaço educacional, sala psicossocial, sala de atendimento, coordenação geral, cozinha, refeitório e despensa.

Já a renda arrecadada com a venda de café da manhã será utilizada para cobrir os custos das adaptações e reformas que estão sendo feitas no espaço. Os ingressos, ao valor de R$ 10, podem ser adquiridos no dia ou antecipadamente através dos telefones: (92) 9214-8949 (Manaus) e (92) 9427-5640 (Manacapuru).

A contribuição também pode ser feita via depósito no banco Bradesco, agência 3707, conta corrente 13091-5, CNPJ 13.523.495/0001-85.

