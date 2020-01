Feira em Manaus retorna com edição especial de Carnaval

Em clima de Carnaval, a primeira edição do ano da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) promete movimentar a agenda cultural da cidade com shows, atividades variadas e diversão para todas as idades. O evento ocorrerá no dia 16 de fevereiro, das 8h às 19h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita e os animais de estimação são bem-vindos na feira.

Aproximadamente 100 empreendedores participarão do evento. Entre os produtos comercializados no espaço, estão artigos de decoração, papelaria artesanal, bijuterias e acessórios, vestuário, plantas, produtos de jardinagem, entre outros.

A gastronomia também é um dos pontos altos, garantindo opções variadas para o café da manhã, lanche e almoço. Os visitantes poderão se deliciar com farofas, tacacá, crepes, brigadeiros, brownie, quitutes colombianos, culinária mineira, entre outros pratos.

Já a programação cultural terá início às 12h, com a cantora Adriana Melo, que apresentará um mix de músicas voltadas para o público infantil. Em seguida, Junior Rodrigues agita o evento com o melhor do samba, em versão de voz e violão.

A partir das 16h, o cantor Andrey San Silver interpretará releituras de clássicos do pop rock nacional e internacional. E, às 17h, é a vez do professor Thiago Andrade comandar o tradicional aulão de ritmos da feira.

O “grito de carnaval” vem com uma das bandas mais conhecidas da cena carnavalesca manauara, a Pororoca Atômica. Inspirada no poderoso fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas, a atração promete um show animado para ninguém ficar parado, fazendo jus ao seu nome.

No setlist, os músicos conciliam suas preferências com a reinterpretação de músicas populares aliadas a um novo arranjo musical, transitando em gêneros como reggae, soul, carimbó, cúmbia, guitarrada, lambada, baião, brega, pop tropical, marchinha, frevo, dentre outros.

Novidades

A Feira da FAS retorna com diversas novidades para 2020. A partir de agora, o evento ocorrerá sempre no segundo domingo do mês e cada edição terá uma temática diferente, conforme explica um dos coordenadores, Gabriel Cavalcante.

“Essa primeira edição do ano será especial de Carnaval. Na próxima, em março, tem o Dia Internacional da Mulher, então faremos um evento voltado para o empoderamento feminino, e assim por diante. Cada feira será diferente e única”, afirma.

Considerada um dos principais eventos de economia criativa de Manaus, a Feira da FAS está completando sua 19ª edição. A programação ainda inclui atividades ligadas à saúde e bem-estar, como yoga, meditação e sessões de massoterapia chinesa, além de sustentabilidade na prática, com a coleta e destinação correta dos resíduos gerados, e feira de verduras, frutas e legumes com produtores familiares locais.

Quem comparecer ao evento também poderá contribuir com a campanha de arrecadação do Amazon Eco Pets, um projeto social sem fins lucrativos que realiza a coleta e venda de tampas plásticas para ajudar animais abandonados, doando o valor a entidades de proteção.

