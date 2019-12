Fotos do lançamento do CD TODOMUSICA de Enrico Di Miceli em fazendinha

Sem medo de errar, em termos de organização, pontualidade, sonorização impecável, iluminação e atendimento foi o show do ano em Macapá.

Chico Terra

A Amazônia Brasil Rádio Web como apoiadora do evento se fez presente e entre um clique e outro, conversas entre amigos presentes e em clima de final de ano, nossas lentes eternizaram esse grande momento do cantor e compositor Enrico Di Miceli, que juntamente com, Nilson Chavez, Brenda Melo e Patrícia Bastos iluminaram de muita música uma noite prá lá de inesquecível.

Confiira:

