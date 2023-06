Procon fiscaliza mais de 40 estabelecimentos comerciais em Laranjal do Jari

Uma agência bancária e um ponto comercial foram notificados, após denúncias de consumidores.

Weverton Façanha .Colaboradores: Joana Schmidt

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) realizou uma fiscalização em 48 estabelecimentos comerciais do município de Laranjal do Jari, no sul do estado, no período de 12 a 16 de junho. O trabalho de orientação e inspeção faz parte do cronograma de atividades direcionadas aos municípios do interior.

A ação fiscalizou postos de combustíveis, supermercados, lojas de eletrodomésticos, lojas de roupas e demais pontos comerciais. Uma agência bancária foi notificada a prestar esclarecimentos sobre uma denúncia relacionada à cobrança de taxas para desbloqueio de contas e um estabelecimento comercial foi autuado por publicidade enganosa ao consumidor.

A chefe de atendimento do cartório do Procon/AP, Géssica Vieira, disse que a estratégia leva mais informações sobre os direitos do consumidor à população do interior do Amapá.

“O que mais observamos aqui no município de Laranjal, foi a dificuldade da população em ter acesso ao conhecimento e informações de seus direitos e o meio pelo qual pode reivindicá-los. Mas vamos alinhar ações para que possamos mudar este cenário”, enfatizou.

Além de atender as demandas de moradores, o Procon treinou a equipe de atendimento do órgão para manusear o novo sistema da entidade, o ProConsumidor, disponibilizado pelo Governo Federal para os registros das reclamações de consumo.

Portal de Notícias GEA/AP

