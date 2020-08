Amapá tem 39.244 casos confirmados, 2.647 em análise laboratorial, 27.512 pessoas recuperadas e 612 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta sexta-feira,14, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 39.244 casos confirmados e 2.647 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 23.922 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 229 novos casos confirmados, sendo 78 em Macapá, 64 em Santana, 20 em Laranjal do Jari, 28 em Oiapoque, 9 em Pedra Branca do Amapari, 1 em Porto Grande, 1 em Serra do Navio, 18 em Vitória do Jari, 2 em Amapá e 8 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também 3 novos óbitos de pessoas naturais do município de Macapá.

Entre as vítimas, uma mulher de 30 anos, cardiopata e com doença hepática, falecida em 13 de agosto no Centro Covid-2. Dois homens, um de 44 anos, hipertenso e diabético, falecido em 10 de junho no Hospital de Emergências (HE); e um de 74 anos, hipertenso, com óbito ocorrido em 3 de julho, em hospital particular.

Assim, o Amapá chega a 612 mortes em 15 municípios. (Macapá 412/ Santana 80/ Laranjal do Jari 43/ Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 10/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 3/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 14 de agosto com inscrições pela web

Universidade de Coimbra está com inscrições abertas para brasileiros pelo Enem

Amapá tem 39.015 casos confirmados, 2.645 em análise laboratorial, 27.239 pessoas recuperadas e 609 óbitos

Recuperados

Entre os recuperados, estão 27.512 pessoas. (Macapá 11.023/ Santana 3.124 / Laranjal do Jari 3.057/ Mazagão 521/ Oiapoque 1.519/ Pedra Branca 2.336 / Porto Grande 932 / Serra do Navio 495/ Vitória do Jari 1.113/ Itaubal 247/ Tartarugalzinho 758 / Amapá 347 / Ferreira Gomes 511 / Cutias do Araguari 514/ Calçoene 722 / Pracuúba 293 ).

Dos 39.244 casos confirmados:

Macapá: 16.122

Santana: 5.848

Laranjal do Jari: 3.930

Mazagão: 1.303

Oiapoque: 2.243

Pedra Branca: 2.408

Porto Grande: 1.025

Serra do Navio: 572

Vitória do Jari: 1.720

Itaubal: 286

Tartarugalzinho: 844

Amapá: 440

Ferreira Gomes: 529

Cutias do Araguari: 522

Calçoene: 1.116

Pracuúba: 336



Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 4.487, sendo:

Macapá: 1.582

Santana: 935

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 204

Oiapoque: 338

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 405

Serra do Navio: 25

Vitória do Jari: 45

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 589

Amapá: 66

Ferreira Gomes: 0

Cutias do Araguari: 162

Calçoene: 77

Pracuúba: 39

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 95 pacientes, sendo 74 casos confirmados e 21 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 66 estão no sistema público (18 em leito de UTI /48 em leito clínico) e 8 estão na rede particular (6 em leito de UTI / 2 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 10 estão no sistema público (0 em leito de UTI /10 em leito clínico), e 11 estão na rede particular (0 em leito de UTI /11 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.046

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Portal GEA AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...