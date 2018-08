IBGE divulga as Estimativas de População dos municípios amapaenses para 2018

O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 16 municípios amapaenses, com data de referência em 1º de julho de 2018. Estima-se que o Amapá tenha 829.494 habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 2,02% entre 2017 e 2018, de acordo com a Projeção da População (Revisão 2018).

O município de Macapá é o mais populoso do estado, com 493.634 habitantes, seguido por Santana (119.610 habitantes), Laranjal do Jari (49.446 habitantes) e Oiapoque (26.627 habitantes). Seis municípios amapaenses têm população inferior a 10 mil pessoas e, juntos, eles somam 38.170 habitantes ou 4,6% da população do Amapá. Pracuúba é o município amapaense de menor população, 4.993 habitantes, seguido de Serra do Navio, com 5.306 habitantes, e Itaubal, com 5.387 habitantes.

Macapá e Santana somam 613.244 habitantes, cocentrando 73,9% da população do estado. Praticamente, 3 a cada 4 amapaenses residem nessas duas cidades.

As estimativas da população residente para os municípios, com data de referência em 1º de julho de 2018, foram calculadas com base na Projeção de População (Revisão 2018) divulgada em 25/07/2018. Essa revisão incorporou os imigrantes venezuelanos no estado de Roraima, dos quais 99% estavam concentrados nos municípios de Boa Vista e Pacaraima.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de hoje. A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5568 municípios, mais Distrito Federal e Distrito Estadual de Fernando de Noronha e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=o-que-e>.

IBGE