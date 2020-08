Universidade de Coimbra está com inscrições abertas para brasileiros pelo Enem

Candidatos podem participar da seleção usando a nota do Enem de 2019, 2018 e 2017

A Universidade de Coimbra (UC), uma das instituições portuguesas que aceitam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, está com inscrições abertas em seus cursos de graduação para candidatos brasileiros. O processo seletivo referente a 2020/2021 encerra em 20 de agosto, de acordo com o cronograma disponibilizado no site da universidade.

As vagas disponíveis são para cursos de Arqueologia, Ciências da Informação, Comunicação, Direito, Biologia, dentre outros. Para poder se candidatar, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter concluído o ensino médio e não ter nacionalidade portuguesa ou de algum estado membro da União Europeia.

São aceitas as notas do Enem atual, como o Enem 2020 ainda não aconteceu, é possível se candidatar com a nota do exame de até três anos anteriores (2019, 2018 e 2017). A inscrição nesta universidade com a nota do Enem deve ser feita de forma on-line, na plataforma da instituição, preenchendo o formulário.

No final da inscrição será pedido que seja efetuado o pagamento referente à taxa de candidatura. Os resultados serão divulgados no dia 27 de agosto e os selecionados devem realizar a matrícula e inscrição entre os dias 28 de agosto a 11 de setembro.

A escala de classificação portuguesa é de 0-200, já a adotada pelo Enem é a de 0-1000. Para chegar à pontuação exigida em Portugal é necessário dividir a nota geral obtida no Enem por cinco. A nota de corte, ou seja, a nota mínima para candidatura nos cursos, deve ser consultada no site da universidade.

Embora a Universidade de Coimbra seja pública, os estudos não são gratuitos e os estudantes pagam mensalidades ou anuidades para frequentar os cursos. Por isso, é importante conferir informações de valores do curso de interesse e as formas de pagamentos, antes mesmo de se inscrever para vaga.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...