Bolsa Universidade: remanejamento iniciou nesta sexta-feira (14

Candidatos que ficaram em cadastro reserva nas primeiras chamadas do Programa Bolsa Universidade (PBU) terão mais uma oportunidade. Começou na manhã desta sexta-feira (14), o remanejamento para 10 mil bolsas remanescentes do projeto. O prazo para inscrição vai até às 17h da próxima segunda-feira (17).

Em sua 11ª edição, o programa disponibilizou para 2019, um total de 28.329 bolsas de estudo, de 50% e 75% de desconto para cursos de graduação. Em média, 58 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo. Os inscritos poderão conferir a divulgação do resultado do remanejamento e a lista da terceira chamada para entrega de documentação no site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), de Manaus, na próxima terça-feira (18).

Quem participar do remanejamento terá a oportunidade de trocar a instituição, o turno e os cursos, de acordo com as vagas em aberto. E deve comparecer à sede da Espi para entrega de documentação nos dias 19 e 20. Caso os candidatos tenham alguma dúvida, informações sobre vagas e instituições disponíveis estão publicadas no portal da Escola, onde também constam o edital do programa e a relação de documentos pessoais e comprobatórios exigidos para a matrícula.

Para ser beneficiado, o estudante deve ter renda familiar per capita máxima de um salário mínimo e meio. Também é preciso ser brasileiro (nato ou naturalizado), residir em Manaus (Amazonas). Em relação à escolaridade, o candidato deve possuir o ensino médio completo ou finalizá-lo até 31 de dezembro de 2018 e estar matriculado ou apto a se matricular nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes. Não é permitido ter diploma de curso superior ou estudar em IES da rede pública, nem participar de programas de graduação disponibilizados pelas esferas públicas ou privadas.

Nesta edição, o programa conta com 14 Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazona (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falção Wyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), Materdei, Uninorte Laureate, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

Agência Educa Mais Brasil