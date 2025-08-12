Prêmio MEC da Educação Brasileira: AP recebe duas premiações
Premiação valoriza as melhores práticas de inclusão e diversidade, qualidade da educação pública, desempenho no Ideb, acesso e permanência, avanço na alfabetização e educação em tempo integral. Estudantes são premiados pelo desempenho na redação do Enem
Em todo o país, o Prêmio MEC da Educação Brasileira reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também foram premiados quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao todo, são 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes.
Confira a lista de premiações no Amapá:
- Municípios
Tartarugalzinho (Alfabetização)
- Escolas
Escola Municipal de Alfabetização Professor Rosa dos Santos Mareco (Alfabetização)
- Estudantes (desempenho na redação do Enem)
Jaqueline Tainara Duarte Cunha
Enzo Maurice Carneiro Kong
Seleção dos premiados – Os vencedores da edição de 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira foram selecionados com base em indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todas as análises foram realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem abertura de editais ou inscrição prévia.
Prêmio – Instituído pelo Decreto nº 12.521/2025, com regras publicadas na Portaria nº 564/2025, o Prêmio MEC da Educação Brasileira promove o reconhecimento e a valorização dos diversos atores educacionais. O objetivo é incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e iniciativas destinados à melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica, que levem em conta a promoção da equidade e a redução das desigualdades, em alinhamento ao Plano Nacional de Educação (PNE).
Assessoria de Comunicação Social do MEC