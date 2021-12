Semfi lança tutorial em video para usuário utilizar nova plataforma de emissão de nota fiscal

As orientações mostram como deve ser feito o acesso e, também, a emissão do documento

Com a mudança da plataforma de emissão de notas fiscais, a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) lançou vídeos indicando ao usuário para o acesso ao serviço digital, com um passo-a-passo para fazer a emissão do documento. As orientações mostram desde como o contribuinte deve proceder para fazer a solicitação de acesso ao sistema até a emissão do documento.

SAIBA:

COMO SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO (NFSE)

PARA ACESSAR O NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CLIQUE AQUI

