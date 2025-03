Governo do Estado realiza reforma no Marco Zero do Equador para impulsionar turismo no Amapá

Obras no monumento começam na próxima segunda-feira, 17, com melhorias estruturais, adequação às normas de segurança e acessibilidade.

O Governo do Amapá dará início, na próxima segunda-feira, 17, às obras de reforma do Marco Zero do Equador, um dos principais pontos turísticos do estado. A iniciativa visa aprimorar a experiência dos visitantes, garantindo melhorias estruturais, adequação às normas de segurança e acessibilidade. A revitalização do espaço está prevista para durar oito meses e tem como objetivo fortalecer o turismo e a economia local.

A obra será coordenada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf). Com a modernização do espaço pretende-se ampliar a realização de eventos culturais e turísticos, como o Fenômeno do Equinócio, que atrai milhares de pessoas ao local.

Secretária de Turismo, Syntia Lamarão. Foto: Nayana Magalhães/GEA

“O Marco Zero do Equador é um símbolo do nosso estado e um dos principais atrativos turísticos de Macapá. Com essa reestruturação, queremos proporcionar uma experiência ainda mais enriquecedora para turistas e moradores, incentivando a visitação e o fortalecimento da economia local”, afirmou a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Em 2024, o Marco Zero recebeu cerca de 11 mil visitantes, sendo 1.184 estrangeiros vindos de 17 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, Índia e Israel. O aumento no fluxo de turistas é reflexo do investimento do governo estadual em políticas de turismo e da inclusão do Amapá no circuito de grandes eventos nacionais.

Iniciativa aprimora experiência dos visitantes, garantindo estrutura, adequação às normas de segurança e acessibilidade. Foto: Jorge Jr/GEA

Monumento Marco Zero do Equador

Inaugurado há 37 anos, em 1987, o obelisco de 30 metros de altura é um dos principais símbolos históricos e turísticos amapaense e de grande relevância geográfica. Uma das curiosidades do local é a tentativa de deixar um ovo em pé na linha imaginária do Equador. A brincadeira atrai os visitantes, que fazem questão de fazer o experimento.

Serviço

O Monumento Marco Zero do Equador está localizado na rotatória da Rodovia Josmar Pinto, na Zona Sul de Macapá. Ao lado dele, tem ainda o Estádio Milton de Souza Corrêa, o estádio Zerão, que também possui o centro do campo “cortado” pela linha imaginária.

Agência de Notícias do Amapá

