Inauguração do projeto acontece em Macapá até esta quinta-feira, 13 de março



Nos dias 12 e 13 de março, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realizarão o evento Conexão Amazônia – Etapa Amapá: conectando municípios para o desenvolvimento da Amazônia. Será a inauguração do projeto que visa percorrer os Estados da Amazônia Legal, em uma ação itinerante da autarquia para intensificar a integração dos estados de atuação da Sudam.



Durante o evento, que acontecerá no auditório Campos do Laguinho do SEBRAE, em Macapá (AP), a Sudam disponibilizará equipe técnica para realizar atendimentos personalizados e tirar dúvidas sobre os seus instrumentos fiscais e financeiros.



Órgão de planejamento e desenvolvimento regional que atua nos nove estados da Amazônia Legal, a Sudam irá coletar subsídios para propor medidas que facilitem o acesso dos estados, municípios, setores produtivos e outros atores aos recursos federais, por meio dos instrumentos de ação da Superintendência.

Informações e propostas sobre a execução de convênios e projetos estratégicos que possam melhorar a qualidade de vida da população serão assunto central da rodada com os gestores estaduais.



Os incentivos fiscais (benefícios tributários como isenção de impostos a empresas instaladas na Amazônia), ferramenta que gera emprego e renda, também estarão no foco das discussões. Os gestores vão propor medidas conjuntas com federações da indústria, comércio, cooperativas, entre outros, para melhorar a performance dos incentivos, alcançando mais beneficiários.



O ‘Conexão Amazônia’ renova e reforça a missão institucional da Sudam, que é a promoção do desenvolvimento includente e sustentável da região.



Confira a programação:



Dia 12 – Painéis

9h: Abertura, painel 1: Estímulos Fiscais e Financeiros para Atração de Investimentos.

10h20: Painel 2: Capacitação de recursos para municípios amazônicos.

11h: Painel 3: Cadastro da Agricultura familiar (CAF) e políticas públicas relacionadas.



Dia 12 – Capacitações

14h – 17h: Oficina 1 sobre a plataforma ‘Transferegov’: atos preparatórios à celebração

14h – 17h: Oficina 2 sobre Capacitação CAF 3.0



Dia 13/03

8h às 12h – 14h às 17h: Continuação da Oficina ‘Transferegov’

8h às 12h – 14h às 17h: Continuação da Oficina CAF 3.0



Serviço



Conexão Amazônia – Etapa Amapá: conectando municípios para o desenvolvimento da Amazônia

12 e 13 de março (quarta e quinta-feira) – 8h às 17h

Auditório Campos do Laguinho do SEBRAE, em Macapá (AP), Av. Ernestino Borges, 740



Contato: Ana Paula Catete (91) 98243-0715

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...