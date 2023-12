Governo do Amapá entrega novo pronto atendimento adulto e infantil, enfermarias e UTI da maternidade em Santana

O Complexo Hospitalar, passa a contar com 164 leitos clínicos, cirúrgicos e intensivos.

Por: Paolla Gualberto

“Eu não tenho palavras para descrever o sentimento que essa entrega está me causando. Estou aqui há muito tempo, vi colegas e pacientes chegando e indo embora, sempre com muitas histórias e muitas lutas”, destacou a enfermeira, Nadja Monteiro, nesta quinta-feira, 21, durante a inauguração do novo Complexo Hospitalar de Santana, entregue pelo Governo do Amapá, com pronto atendimento adulto e infantil, enfermarias e UTI da maternidade.

Atuando há 38 anos na unidade, a enfermaria conta com a satisfação de estar presenciando um novo tempo para a saúde da cidade, que passa a contar com novos 164 leitos clínicos, cirúrgicos e intensivos. “Todos os profissionais que já passaram por aqui e os que ainda estão, são guerreiros que superaram diariamente várias dificuldades pela falta de estrutura que tínhamos, mas a partir de hoje será diferente”, celebra Nadja.

No pronto atendimento os 103 leitos estão distribuídos nas salas de medicação e observação do paciente, de decisão clínica pediátrica, de traumatologia, clínica médica, clínica cirúrgica, farmácia, centro cirúrgico e UTI, além de ambulatórios, consultórios médicos e sala de gesso.

“É uma melhora significativa, em equipamentos, diagnóstico, estrutura, cuidado e atenção à população de Santana. Isso resulta em um ambiente de trabalho mais digno aos profissionais, que se dedicam a salvar outras vidas. Esse hospital foi muito sonhado pelos santanenses e agora é realidade, isso é histórico. A saúde segue sendo nossa prioridade, absoluta e inegociável”, garantiu o governador Clécio Luís.

A maternidade, que estava em obras há mais de 18 anos, passa a ter capacidade para 61 leitos, sendo 8 na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e o restante na Unidade de Cuidado Intermediário (Ucinco), sala vermelha, enfermarias e sala de decisão clínica.

“Estamos entregando hoje um hospital moderno, equipado e bem estruturado para atender nossos pacientes e profissionais. Com muito esforço e trabalho coletivo, a gestão está mudando a realidade da saúde pública de Santana. Cada servidor que fez parte desse processo merece todo o reconhecimento, estamos deixando um legado. E que as novas unidades de saúde sejam sinônimo de cura e vida”, enfatizou a secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli.

Homenagem

O Hospital de Santana recebe o nome de Raimundo Cordeiro da Rocha, em homenagem a um dos empreendedores pioneiros da região. Um cidadão reconhecido e respeitado entre os santanenses.

Mais obras

O Complexo Hospitalar de Santana ainda contará com um Centro Obstétrico, ligado à maternidade, que será construído, após as obras de reforma e ampliação nos espaços do antigo hospital, que terá início ainda este mês.

Investimentos

As obras foram executadas com recursos do tesouro estadual, orçadas em mais de R$ 41 milhões. Desses, R$ 10 milhões foram investidos só este ano, pela atual gestão do Governo do Estado.

