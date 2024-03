Sebrae reúne profissionais da imprensa e lança Prêmio de Jornalismo, na próxima quarta (3)

O prêmio reconhece conteúdos sobre pequenos negócios nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Foto, e lança a categoria especial Jornalismo Universitário

O Sebrae abre inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) no período de 3 de abril a 3 de junho. A iniciativa reconhece as melhores notícias sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira, em quatro categorias – Texto, Áudio, Vídeo e Foto – e na nova categoria especial Jornalismo Universitário. As inscrições podem ser feitas de forma rápida e fácil pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br. ‘A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais’, é o tema central do PSJ em 2024, que será apresentado aos jornalistas do Amapá, na sede da instituição, na próxima quarta (3), às 8h30.



Podem concorrer matérias veiculadas de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024, assim como podcasts e vídeos veiculados nesse mesmo período. O prêmio terá etapas Estadual, Regional e Nacional. Os vencedores da etapa nacional receberão troféus e equipamentos de trabalho.



Protagonismo



Os pequenos negócios respondem por 95% dos empreendimentos formais do país, abrangendo os microempreendedores individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, que representam 30% do PIB, impactando direta ou indiretamente 47% da população brasileira, que corresponde a 95 milhões de pessoas. Eles são responsáveis pela geração de oito a cada dez empregos formais em 2023, assumindo papel protagonista no cenário de retomada econômica, aumento de renda e geração de empregos.



O cálculo do Sebrae é baseado em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Receita Federal do Brasil e do DataSebrae, considerando parâmetros como total de pequenos negócios com registro ativo, brasileiros que têm como fonte de renda exclusiva a sua atividade empreendedora e o tamanho médio de suas famílias, bem como empregados desses empreendimentos e o tamanho médio de suas famílias. A Pesquisa do Sebrae foi feita com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.



Neste contexto, o Prêmio Sebrae de Jornalismo premiará matérias que melhor abordem o tema, considerando os diversos aspectos relacionados ao universo do empreendedorismo no Brasil, tais como – Empreendedorismo; Produtividade e Competitividade; Inovação e Startups; Inclusão Produtiva e Sustentabilidade; Transformação Digital; Políticas Públicas e Legislação; Estímulo ao consumo nos pequenos negócios; e Acesso a crédito.

Universitários



Em 2024, podem concorrer à categoria especial Jornalismo Universitário, matérias publicadas em veículo laboratório de universidades, nas modalidades Texto, Áudio, Vídeo ou Foto, que tenham sido veiculadas a partir de 5 junho de 2023 até 2 de junho de 2024.



Os trabalhos inscritos devem estar associados a uma ou mais disciplinas acadêmicas do curso de graduação, a saber: jornal-laboratório, revista-laboratório, produção laboratorial em áudio (rádio ou podcast) ou vídeo (reportagem), jornalismo digital e correlatos.



Trabalhos produzidos por universitários durante estágio em um veículo de imprensa (dentro ou fora da universidade), podem ser inscritos em uma das categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Foto), e não na categoria Jornalismo Universitário.



Somente podem concorrer à categoria especial Jornalismo Universitário: graduandos que estejam, em 2024, matriculados em um curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo; ou que tenham concluído a graduação entre 2023 e 2024, mas que eram estudantes à época da produção do trabalho inscrito no prêmio.



Prêmio



É um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Na 10ª edição, realizada em 2023, o prêmio bateu recorde e recebeu mais de 1,8 mil inscrições de todo o Brasil, superando em 65% o número de 2022.



Serviço:

Sebrae no Amapá

