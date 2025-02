Governo do Amapá expande emissão da Carteira de Identidade Nacional para mais 5 municípios

A implementação da CIN no Amapá avança para facilitar e aproximar o acesso do serviço. Agendamentos on-line para fevereiro em Macapá e Santana estão abertos.

O Governo do Amapá alcança 9 municípios com a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Super Fácil) e a Polícia Científica do Amapá (PCA). Os mais recentes postos são as unidades de Porto Grande, Ferreira Gomes, Calçoene, Oiapoque e Laranjal do Jari, para aproximar o acesso deste serviço para toda a população no estado.

Além de Macapá e Santana, onde a população pode buscar pelo serviço presencialmente ou de forma agendada nas unidades Super Fácil, a CIN também já é emitida em Mazagão, Cutias do Araguari e Vitória do Jari nos postos avançados da PCA. Outros três postos também iniciaram o atendimento para públicos específicos, dentre eles, a Defensoria Pública do Estado (DPE), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e o

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc – Zona Norte).

“Além dos municípios já citados, as populações de Serra do Navio, Pedra Branca e Tartarugalzinho também poderão solicitar a CIN nas unidades Super Fácil da sua cidade. A prioridade imediata é ampliar o atendimento para a emissão da CIN, além de levar este importante serviço de cidadania até as populações ribeirinhas por meio do ‘Super Fácil das Águas’, que será lançado ainda no primeiro semestre de 2025”, destacou a diretora-geral do Super Fácil, Renata Apóstolo.

Desde o lançamento da CIN no Amapá, mais de 23 mil cidadãos fizeram a solicitação do novo modelo de Carteira de Identidade. A partir desta sexta-feira, 31, os usuários que desejam agendar o seu atendimento para fevereiro nas unidades Super Fácil de Macapá ou Santana podem acessar o site apdigital.portal.ap.gov.br com a senha do GOV.BR e escolher a data e horário de atendimento.

