Governo do Amapá intensifica combate à facções criminosas com trabalho operacional intenso em Macapá e Santana

Operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) objetiva diligenciar áreas consideradas de risco para combater ações delitivas, além de encontrar possíveis envolvidos em crimes.

O Governo do Amapá reforça o enfrentamento às facções criminosas com operações contínuas e integradas entre as forças de segurança estaduais. Na última sexta-feira, 31, uma ação ostensiva, coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), objetiva diligenciar áreas consideradas de risco para combater ações delitivas, além de encontrar possíveis envolvidos em crimes. A operação acontece simultaneamente dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

“Seguindo as orientações do governador Clécio Luís, o Governo do Amapá está intensificando as ações da Operação Especial de combate ao crime organizado na Região Metropolitana da capital. A Segurança Pública está com um grande efetivo nas ruas fazendo o trabalho preventivo, proativo, visando garantir a promoção da paz e da segurança pública na região e, sobretudo, da população”, ressaltou o governador em exercício, Antônio Teles Júnior, que acompanha as forças de segurança integradas.

Para a Sejusp, a meta é continuar assinalando números positivos para a redução dos crimes violentos no Amapá, combatendo a disputa por território dos grupos criminosos rivais que buscam, principalmente a exploração do comércio ilegal de drogas. As investigações e investidas operacionais estão sendo efetivadas para combater a tentativa de intensificação dos conflitos entre facções e grupos criminosos rivais, principalmente no município de Santana e em Macapá, especialmente na Zona Norte.

“Com relação a esses fatos tivemos registros de homicídios nos últimos dois dias. Porém, esclareço que a política pública de enfrentamento à atuação das facções criminosas se mantém diuturnamente. Com fortes investimentos do Governo do Estado temos mantido a presença maciça, principalmente da Polícia Militar nas ruas, intensificação da atuação investigativa e operacional da Polícia Civil e, também, da Polícia Penal dentro do sistema penitenciário. Reiteramos o compromisso da gestão de que manteremos as operações para levar paz e segurança, principalmente com a população que vive nos residenciais, nas áreas de pontes e periféricas, que são as mais afetadas com esse confronto entre esses grupos rivais”, enfatizou o secretário de Segurança Pública, José Neto.

Além do serviço operacional, o Governo do Estado trabalha com investimentos para garantir a valorização dos agentes. Nos últimos dois anos, a segurança pública foi fortalecida, e, somente em 2024 foram investidos mais de R$ 1 bilhão em recursos estadual e federal, que aprimoraram o aparelhamento, reestruturação e reconhecimento dos servidores públicos que integram os órgãos vinculados à Sejusp. Na aquisição de equipamentos novos e modernos, por exemplo, foram investidos cerca de R$ 54 milhões.

Os investimentos realizados pelo Executivo Estadual, ordenados pela Sejusp, junto às demais instituições de segurança, têm sido fundamentais para a prevenção e combate às facções criminosas, contribuindo de forma decisiva para redução das taxas de violência no Amapá. Esses recursos permitiram o fortalecimento da estrutura policial, o aprimoramento tecnológico e a ampliação da capacidade de resposta das forças de segurança.

Entre os equipamentos entregues para o reforço no combate à criminalidade estão mais de 2,5 mil armas, entre fuzis, pistolas e espingardas, além de instrumentos estratégicos como viaturas e reforço nos setores de inteligência e no sistema prisional.

Novas entregas para 2025

O trabalho do Governo do Amapá, coordenado pela Sejusp, para modernizar e ampliar a defesa social, além de garantir investimentos assegurou para 2025 mais instrumentos, equipando de maneira efetiva as instituições, oferecendo maior segurança, material ofensivo e de proteção para os agentes públicos.

1.932 pistolas

35 fuzis

27 viaturas

30 veículos para apoio operacional de uso reservado

3 ambulâncias

2 viaturas Auto Busca e Salvamento

2 embarcações

2.250 munições químicas (instrumento de menor potencial ofensivo)

Equipamento de Proteção Individual (EPI’s): 800 coletes balísticos, 6 capacetes balísticos, 15 escudos balísticos.

