Processo seletivo do SENAI Amapá oferta 450 vagas em cursos gratuitos

Macapá/Santana/Vale do Jari – Programação de cursos gratuitos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá oferta 450 vagas de qualificação profissional direcionadas a alunos e ex-alunos da instituição. As inscrições serão realizadas nos dias 24 e 25 de agosto, para quem está regularmente matriculado no ano letivo de 2020 e, nos dias 26 e 27, para os que já concluíram. Em breve será lançado outro edital, desta vez voltado para a comunidade em geral.

Para se candidatar é necessário acessar a internet e se cadastrar, em um único curso (clique aqui e preencha os dados solicitados: https://bit.ly/32agJGX). O certame é regido pelo edital publicado no site www.ap.senai.br, na área Processos Seletivos. É importante consultar o documento, pois nele constam todos os requisitos que devem ser atendidos.

Estão sendo ofertadas oportunidades para: Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho, Investigação de Acidentes do Trabalho: utilizando ferramentas de controle de qualidade, Segurança Laboral, Assistente de Recursos Humanos, Eletricista de Instalações Prediais e Comandos Elétricos Industriais, Desenhista Técnico de Edificações, Desenhista de Projeto Elétrico, Academia Cisco IT Essentials (fundamentos de computação), Refrigeração Básica Comercial, Estamparia Manual e Costura Básica.

A seleção é dividida em quatro etapas. A primeira é para inscrições dos alunos matriculados no ano letivo de 2020 nas unidades SENAI de Macapá, Santana e Vale do Jari; a segunda é voltada a inscrições dos alunos concluintes; a terceira consiste na verificação de dados pessoais e pré-requisitos; e por último, na quarta etapa, acontece a matrícula do aluno no curso e envio de login e senha para acesso ao ambiente virtual.

Aulas

As aulas vão iniciar em 31 de agosto, na data e horário descritos no anexo do edital, e serão ministradas virtualmente pelo Portal Meu SENAI (https://meusenai.senai.br/). O candidato aprovado receberá login e senha para acesso.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...