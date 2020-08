Estudo aponta que fazer anotações à mão é mais vantajoso para o aprendizado

Prática traz ganhos para fixação do conteúdo e melhora a memória

Foi-se o tempo em que a professora perguntava se podia apagar o quadro. Antes disso, o aluno já teria fotografado ou printado a tela da aula on-line. No entanto, a prática da anotação manual do conteúdo traz muitos benefícios, como a melhoraria da linguagem escrita e aumento da compreensão de texto.

Pesquisadores do The Journal of Learning Disabilities afirmaram que o ato de escrever à mão envolve a mente de modo diferenciado. Por isso, é uma das melhores formas para fixar a memorização das informações. Dessa maneira, quando o estudante escreve no caderno pontos que achou interessante na aula melhora as suas chances de reter o que foi estudado de forma mais fácil. Tal explicação está no fato de que quando a pessoa escreve no papel fica focada no que está fazendo.

Uma dica importante para quem está treinando Redação é priorizar a escrita no papel. Isso porque os programas de escrita no computador acabam exigindo menos atenção na correção das palavras, tendo em vista que eles fazem isso automaticamente.

Além disso, escrever à mão traz benefícios cognitivos ótimos para a melhoria da compreensão dos assuntos, segundo pesquisa publicada na revista Psychological Science, que revelou que os alunos que fazem anotações à mão têm melhor desempenho nas notas.

Logo, embora possa parecer mais trabalhoso ou até mesmo perda de tempo, estudar fazendo anotações à mão no papel é um dos melhores hábitos, comprovado por estudos, para memorizar, compreender e melhorar a linguagem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...